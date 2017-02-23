От Женевских мирных переговоров по Сирии не ожидают прорывов

В четверг в Женеве состоялась очередная попытка положить конец продолжающейся уже почти 6 лет гражданской войне в Сирии. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура встретился с делегацией сирийского правительства и представителями оппозиции в рамках мирных переговоров под эгидой ООН.

Несмотря на то, что де Мистура не ожидает прорывов по итогам встреч, в своем обращении в четверг он подчеркнул, что рассматривает их как «создание окна возможности» для того, чтобы определить, возможно ли политическое разрешение конфликта.

Де Мистура признал, что успех усилий по прекращению войны во многом зависит от готовности воюющих сторон соблюдать условия перемирия.

«Сирийский народ хочет положить конец этому конфликту, и вы все об этом знаете», – заявил спецпосланник ООН дипломатам стран региона и ведущих стран мира.

По словам де Мистуры, на повестке дня три ключевых вопроса: установление светского правительства, которое будет вызывать доверие и включать представителей всех сторон, разработку проекта конституции, а также проведение свободных и справедливых выборов под наблюдением ООН.

В своем выступлении де Мистура сообщил, что Россия, которая провела конференцию по Сирии с участием Турции в столице Казахстана Астане, использует свое влияние в регионе для поддержания режима прекращения огня.

Ранее, спецпосланник также обратился к другим имеющим влияние на стороны конфликта государствам с просьбой призвать воюющие стороны соблюдать перемирие и не провоцировать противника. На момент встречи в Женеве у де Мистуры не было информации о возможной роли США в переговорах. По его словам, новой администрации Трампа требуется время для выработки новой стратегии.

Представители воюющих сторон встретились в Женеве через десять месяцев после прекращения диалога в связи с эскалацией кровопролития в охваченной войной стране. С начала гражданской войны в марте 2011 года в Сирии погибло около 400 тысяч человек.

Более 6 миллионов сирийцев, половина из них дети, были вынуждены покинуть свои дома. Почти пять миллионов вынуждены были бежать из страны в соседние государства. По данным ООН, 13,5 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.