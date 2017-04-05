В Совет Безопасности ООН внесена резолюция, осуждающая химическую атаку

США, Великобритания и Франция во вторник внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, осуждающую предполагаемую атаку с применением химического оружия в Сирии, которая, как ожидают дипломаты, будет вынесена на голосование в среду.

Инициаторы резолюции возлагают вину за атаку, в которой погибли десятки человек, на президента Сирии Башара Асада. Сирийские военные отвергают свою вину и заявляют, что никогда не прибегли бы к применению химического оружия.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что «чудовищная» химическая атака была произведена с воздуха.

В проекте резолюции, оказавшемся в распоряжении Reuters, говорится, что правительство Сирии должно предоставить международному расследованию планы полетов, другую документацию, относящуюся к событиям вторника, имена командиров вертолетных эскадрилий, а также обеспечить доступ на воздушные базы, откуда, по мнению следователей, могли совершаться атаки с использованием химического оружия.

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагается ежемесячно докладывать о сотрудничестве сирийского правительства с международными следователями и миссией по установлению фактов о применении химического оружия в Сирии.

Пока неясно, какой будет реакция на документ союзника Асада, России, и Китая.

Однако министерство обороны России сообщило, что в городе Хан-Шейхун антиправительственные боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

«По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства, вчера в период с 11:30 до 12:30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами», - сказал официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

«С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны», - подчеркнул российский генерал.