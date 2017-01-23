Стаффан де Мистура: ключ к разрешению сирийского конфликта – переговоры

Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура заявил, выступая на переговорах по Сирии в Астане, что единственным способом прекращения конфликта и нахождения политического решения в этой стране являются переговоры, в особенности между самими сирийцами.

Он напомнил, что в прошлом месяце Совет Безопасности дважды единогласно принял резолюции, что является хорошим знаком. Мистура выразил надежду, что к мирным усилиям удастся подключить и всех региональных игроков.



В декабре сирийское правительство и основные оппозиционные группировки согласились на режим прекращения огня, после чего Россия, Турция и Иран договорились работать вместе в направлении перезапуска политического процесса.

«В прошлом каждая попытка перемирия в Сирии заканчивалась провалом, вот почему мы возлагаем столь большие надежды на то, чего удалось достичь на данный момент. Наша цель – спасти человеческие жизни, и нам хочется верить, что множество жизней уже удалось спасти благодаря перемирию, которое было недавно объявлено президентом Путиным и президентом Эрдоганом при поддержке Ирана, и на которое дали свое согласие сирийское правительство и многие представители оппозиции», – сказал он.

По словам Мистуры, причиной неудач при попытках заключения перемирия было отсутствие механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня по всей страны: «Мы призываем гарантов перемирия создать механизм для обеспечения консолидации и устранения конфликтных ситуаций, а также понять, что еще можно сделать для установления доверия».

«Консолидация общенационального перемирия – лишь первый шаг. Нельзя достичь устойчивого долгосрочного решения сирийского конфликта только военными средствами, необходим политический процесс. Обе стороны должны принять это и отказаться от использования военных средств», – резюмировал Мистура.

На встрече в Астане присутствует в качестве наблюдателя посол США в Казахстане Джордж Крол.

Во встрече участвуют министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдарахманов, специальный посланник российского президента по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Ирана Хоссейн Джабери Ансари и заместитель советника МИДа Турции по делам Ближнего Востока и Африки Седат Онал.