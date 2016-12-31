СБ ООН намерен проголосовать по резолюции об урегулировании сирийского конфликта

Совет Безопасности ООН проведет в ближайшее время голосование по резолюции касательно соглашения о прекращении огня в Сирии, достигнутого при посредничестве России и Турции.

Проект резолюции выражает поддержку плана мирного урегулирования конфликта при помощи переходного правительства, а также содержит призыв к «быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу» гуманитарной помощи ко всем районам Сирии.

Там же сообщается о запланированной на конец января встрече между сирийским правительством и сирийской оппозицией в столице Казахстана – Астане, которая должна сыграть важную роль для сирийского политического процесса, осуществляемого при содействии ООН.

Если соглашение о прекращении огня будет достигнуто, то оно станет потенциальным прорывом в разрешении сирийского кризиса. Этот кризис начался в 2011-м году с восстания против многолетнего правления семьи президента Сирии Башара Асада. В ходе конфликта были убиты более 250 тысяч человек, более 13 миллионов человек нуждаются в срочной помощи.

Боевые действия в Сирии также стали одной из причин миграционного кризиса в Европе.