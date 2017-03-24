Совбез ООН защитил культурное наследие от террористов

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, осуждающую разрушение объектов культурного наследия в условиях вооруженного конфликта.

Совбез также предупредил, что подобные действия, которые в последние годы предпринимали такие террористические группировки, как Аль-Кайда и ИГИЛ, могут быть квалифицированы, как военные преступления.

В частности, террористы ИГИЛ с 2015 года предприняли систематические усилия по разрушению древнего сирийского города Пальмира.

Резолюция осуждает тех, кто атакует объекты, связанные с религией, искусством, наукой и образованием. Она призывает к международному сотрудничеству при расследования подобных преступлений и привлечении виновных к ответственности.

Резолюция также предусматривает введение санкций в отношении лиц и организаций, которые участвуют в торговле похищенными историческими и культурными ценностями с экстремистами.

По сообщению пресс-центра ООН, «сегодняшнее заседание Совета Безопасности стало историческим: Генеральный директор ЮНЕСКО впервые был приглашен, чтобы выступить перед членами Совета. Исторической можно считать и принятую на нем резолюцию – первую в истории Совета Безопасности ООН, направленную на защиту культурного наследия».