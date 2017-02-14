Совет Безопасности ООН осудил запуск северокорейской ракеты

Совет Безопасности ООН осудил ракетный запуск, произведенный Северной Кореей на минувших выходных, призвав государства-члены организации «удвоить усилия» по обеспечению режима санкций против этого закрытого государства.

Запуск баллистической ракеты Пхеньяном в воскресенье стал его первым прямым вызовом международному сообществу после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

«Члены Совета Безопасности осуждают любую деятельность Корейской Народно-Демократической Республики, связанную с баллистическими ракетами, в том числе эти запуски», – говорится в заявлении совета.

Заявление «призывает все государства-члены удвоить усилия для полной реализации мер, введенных в отношении Корейской Народно-Демократической Республики Советом Безопасности».