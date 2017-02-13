Совет Безопасности ООН обсудит запуск новой ракеты в Северной Корее

Совет Безопасности ООН в понедельник соберется на экстренное заседание для обсуждения нового запуска северокорейской баллистической ракеты.

Заседание, которое пройдет во второй половине дня, созвано по требованию США, Японии и Южной Кореи.

Северная Корея произвела запуск ракеты утром в воскресенье. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров, после чего упала в Японское море.

Государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК назвало запуск испытанием «стратегического вооружения нового типа, созданного в корейском стиле». Информагентство подчеркнуло, что за запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал действия Северной Кореи «абсолютно недопустимым».

Абэ заявил об этом на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

«Северная Корея должна полностью соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, – заявил глава японского правительства. – Во время моей встречи с президентом Трампом он заверил меня, что США всегда, на 100 процентов, будут на стороне Японии, и, чтобы продемонстрировать свои намерения и приверженность, он присутствует здесь со мной на этой совместной пресс-конференции».

В свою очередь Трамп заявил: «Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100 процентов».

Запуск ракеты был интерпретирован многими как вызов Пхеньяна администрации Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил запуск, назвав его очередным нарушением Пхеньяном многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

В прошлом году Северная Корея провела два несанкционированных ядерных испытания и запустила около двух десятков ракет, продолжая попытки расширить свою ядерную и ракетную программы. В новогоднем обращении Ким Чен Ын объявил, что его страна «достигла последней стадии» в программе по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР), но западные эксперты выражают сомнения по поводу его прогноза.

Тогда Трамп ответил на хвастовство Кима по поводу МБР лаконичным заявлением в Твиттере: «Этого не случится!»

Руководитель оборонных исследований в вашингтоноском Центре национальных интересов Гарри Казианис считает, что Северная Корея хотела спровоцировать Трампа своим воскресным ракетным запуском, но не решилась проводить испытание МБР, опасаясь, что оно могло закончиться провалом.

«Думаю, Северная Корея немного опасалась, что если испытание МБР окажется неудачным, они будут выглядеть не очень хорошо», – сказал он.

В конце января эксперты сообщили, что северокорейские военные установили ракеты на две передвижные установки, что свидетельствовало о подготовке к предстоящему запуску. Тогда же они отметили, что ракеты не превышали 15 метров в длину, что исключало вероятность применения оружия дальнего радиуса действия.

Аналитики расходятся во мнении о том, насколько близок Пхеньян к полной реализации своих военных амбиций, поскольку пока ему не удавалось провести успешный запуск МБР. В то же время большинство экспертов согласны, что Север достиг значительного прогресса с тех пор, как Ким Чен Ын сконцентрировал в своих руках абсолютную власть в стране после смерти его отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года.

Переговоры прерваны

В течение более десяти лет США и власти подавляющего большинства стран мира требовали от Северной Кореи денуклеаризации Корейского полуострова. Однако западным лидерам пока не удалось предложить план, который заставил бы Пхеньян пойти на сотрудничество или создал для него стимулы к этому.

Диалог между Пхеньяном и шестью государствами, организованный Китаем, застопорился в 2009 году, когда коммунистическая Северная Корея вышла из переговорного процесса. За три года до этого КНДР провела первое подземное ядерное испытание.

После этого Вашингтон заявлял, что шестисторонние переговоры не могут возобновиться до тех пор, пока правительство Ким Чен Ына в Пхеньяне вновь не возьмет на себя обязательства прекратить все ядерные испытания и отказаться от своей ядерной программы. США придерживались этой политической линии при администрации президента Барака Обамы, и правительство президента Трампа подтвердило ее.

Пхеньян пока отвергает инициативы Запада и сопротивляется попыткам мировых лидеров заставить его соблюдать целый ряд резолюций ООН.