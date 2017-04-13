Россия наложила вето на резолюцию о химической атаке в Сирии

ООН – Россия в очередной раз воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы защитить сирийского диктатора Башара Асада от осуждения со стороны мирового сообщества за недавнюю химическую атаку, повлекшую человеческие жертвы.

«Своим вето Россия сказала "нет" привлечению к ответственности, сказала "нет" сотрудничеству с независимым расследованием ООН, сказала "нет" резолюции, которая способствовала бы установлению мира в Сирии», – заявила посол США в ООН Никки Хейли.

«Россия вновь решила встать на сторону [президента Сирии Башара] Асада», – добавила американский дипломат.

Резолюцию, предложенную Великобританией, Францией и США, поддержали десять членов Совета Безопасности, два проголосовали против, три воздержались. Среди воздержавшихся оказался Китай, чьи позиции редко расходятся с российскими. Непостоянный член СБ Боливия проголосовала против. Эфиопия и Казахстан, как и Китай, воздержались.

Проект резолюции осуждал газовую атаку и был направлен на усиление международного расследования случившегося. Аналогичный проект резолюции появившийся ранее, не был вынесен на голосование 6 апреля.

«Если режим невиновен, как утверждает Россия, то информация, запрашиваемая в этой резолюции, оправдала бы их, – сказала Хейли. – После ее провала Россия останется в изоляции».

Хейли также выступила с предостережением в адрес режима Асада в Дамаске. «Соединенные Штаты пристально следят за вашими действиями. Дни вашего высокомерия и пренебрежения к человечеству сочтены, – сказал она. – Я предлагаю вам очень внимательно посмотреть на это голосование и прислушаться к этому предупреждению».

Администрация Трампа считает, что режим Асада 4 апреля осуществил газовую атаку в городе Хан-Шейхун. Предполагается, что самолеты вылетели на атаку с авиабазы «Шайрат».

Заместитель посла России в ООН Владимир Сафронков отверг предложенный западными странами проект резолюции, заявив, что документ «назначал виновных еще до проведения расследования, объективного и независимого».