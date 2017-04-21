Эксперт ООН по правам человека посетит Россию

На следующий неделе эксперт ООН по правам человека Идрис Джазаири впервые посетит Россию. В сентябре 2014 года Совет по правам человека Организации Объединенных Наций учредил мандат специального докладчика, который должен был установить, как международные односторонние санкции, введенные против Москвы после аннексии Крыма и военного вмешательства в события на востоке Украины, влияют на ситуацию с соблюдением прав человека.

«Я хочу выяснить, в какой мере введение, продление или применение действующих односторонних санкций мешает полноценной реализации прав каждого человека, - заявил Идрис Джазаири - Я уделю особое внимание вопросу негативного воздействия этих санкций на осуществление всех прав человека, включая экономические и социальные права».

По итогам поездки эксперт ООН должен представить свои рекомендации о том, как именно международное сообщество может смягчить или полностью устранить негативые последствия от введения санкций.

Специальный докладчик ООН собирается встретиться с представителями российских властей и общественных организаций, включая правозащитные группы. Также в планах Идриса Джазаири –консультации с бизнесменами и иностранными дипломатами в Москве.