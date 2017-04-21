Линки доступности

Языки
Новости

Эксперт ООН по правам человека посетит Россию

Целью визита станет анализ влияния санкций на права россиян

На следующий неделе эксперт ООН по правам человека Идрис Джазаири впервые посетит Россию. В сентябре 2014 года Совет по правам человека Организации Объединенных Наций учредил мандат специального докладчика, который должен был установить, как международные односторонние санкции, введенные против Москвы после аннексии Крыма и военного вмешательства в события на востоке Украины, влияют на ситуацию с соблюдением прав человека.

«Я хочу выяснить, в какой мере введение, продление или применение действующих односторонних санкций мешает полноценной реализации прав каждого человека, - заявил Идрис Джазаири - Я уделю особое внимание вопросу негативного воздействия этих санкций на осуществление всех прав человека, включая экономические и социальные права».

Идрис Джазаири

Идрис Джазаири

По итогам поездки эксперт ООН должен представить свои рекомендации о том, как именно международное сообщество может смягчить или полностью устранить негативые последствия от введения санкций.

Специальный докладчик ООН собирается встретиться с представителями российских властей и общественных организаций, включая правозащитные группы. Также в планах Идриса Джазаири –консультации с бизнесменами и иностранными дипломатами в Москве.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG