В ООН начались переговоры о запрещении ядерного оружия

Против запрета выступают ядерные державы и ряд других государств
В Организации Объединенных Наций начались переговоры о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, против чего выступают нынешние ядерные державы.
Сторонники запрета видят в ядерном оружии угрозу глобальной безопасности и предупреждают, что его применение может привести к катастрофическим последствиям.
Более 120 стран проголосовали в прошлом году за начало переговоров о заключении такого договора.
Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Ким Вон Су заявил, что ядерное оружие представляет «угрозу самому существованию человечества» и что необходимость разоружения никогда не была столь актуальной.
«Бесконечное стремление к обладанию ядерными и неядерными стратегическими вооружениями не приведет к усилению безопасности, а скорее может спровоцировать новую дестабилизирующую гонку вооружений и усилить региональную и глобальную напряженность», – сказал он.
США, Великобритания, Франция и около 20 других государств в понедельник выступили против запрета. Россия и Китай также выступают против предложенного договора и не принимают участия в переговорах.
Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что правительства должны быть «реалистами» в отношении угроз безопасности и что их задача состоит в обеспечении безопасности людей.
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