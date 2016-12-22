Совбез ООН: голосование по израильским поселениям отложено на неопределенное время

Египет попросил ООН «на неопределенное время» отложить назначенное на четверг голосование по резолюции о прекращении строительства еврейских поселений на палестинских территориях.

Совет Безопасности планировал провести в четверг заседание по резолюции, которая призывает прекратить любое строительство на палестинской территории, называя это условие «ключевым для спасения двухгосударственного решения», которое подразумевает мирное соседство израильтян и палестинцев.

В резолюции также утверждается, что существующие поселения не имеют «законной силы» и являются «вопиющим нарушением» международного права.

Избранный президент США Дональд Трамп и президент Израиля Биньямин Нетаньяху призвали администрацию президента Обамы заблокировать резолюцию, которая приведет к прекращению строительства поселений на палестинской территории.

США заблокировали аналогичную резолюцию ООН в 2011 году, однако многочисленные источники сообщили каналу NBC, что Вашингтон планировал воздержаться от голосования в четверг до того, как было решено отложить заседание.

В начале своего президентства Обама говорил, что строительство еврейских поселений на палестинских территориях подрывают мирные усилия в регионе. «Настало время прекратить строительство эти поселений», – заявил он. Обама избрал более жесткий подход в отношениях с Израилем, нежели его предшественники, однако, по данным Associated Press, за последние восемь лет было построено больше поселений, чем при администрации Буша.

Избранный президент США Дональд Трамп дал понять, что намерен отступить от принятой в США традиции и решительно поддержать строительство поселений. Ранее в этом месяце он заявил, что собирается назначить послом в Израиле юриста Дэвида Фридмана, который является активным сторонником еврейских поселений.

Фридман оспорил важнейший принцип американской политики в регионе – двухгосударственное решение. Он также сравнил либеральных американских евреев, выступающих против строительства поселений и других инициатив, с евреями, которые сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.

Принимая номинацию на пост посла в Израиле, Фридман заявил, что с нетерпением ждет возможности вести свою работу из «посольства США в вечной столице Израиля, Иерусалиме». Посольство США находится в Тель-Авиве, и, хотя прежние президенты США обещали перенести его в Иерусалим, им не удалось выполнить это обещание.