Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по вопросу об Иране

Совет Безопасности ООН во вторник проведет экстренное заседание в связи с испытанием баллистической ракеты в Иране.

США попросили созвать заседание после того, как в воскресенье в Иране прошло испытание ракеты средней дальности. Точных данных о типе и мощности ракеты пока нет.

Резолюция Совбеза от 2015 года запрещает Ирану вести любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, которые можно оснастить ядерными боеголовками.