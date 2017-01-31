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Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по вопросу об Иране

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Заседание созвано по инициативе США в связи с испытанием баллистической ракеты в Иране

Совет Безопасности ООН во вторник проведет экстренное заседание в связи с испытанием баллистической ракеты в Иране.

США попросили созвать заседание после того, как в воскресенье в Иране прошло испытание ракеты средней дальности. Точных данных о типе и мощности ракеты пока нет.

Резолюция Совбеза от 2015 года запрещает Ирану вести любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, которые можно оснастить ядерными боеголовками.

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