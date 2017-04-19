США призвали Совет Безопасности уделять особое внимание правам человека

ООН – США созвали специальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное важности защиты прав человека и ее роли в предотвращении конфликтов и содействии международной безопасности.

Однако США отказались от ожидаемого шага сделать обзоры состояния прав человека официальной частью всех заседаний совета.

Посол США Никки Хейли особо выделила Северную Корею и Сирию, как примеры стран, где нарушения прав человека носят частый и систематический характер. Она предупредила, что следующий международный кризис может возникнуть в такой стране, как Куба или Иран, где права человека игнорируются.

«Неудивительно, что самые жестокие режимы в мире одновременно являются самыми отъявленными нарушителями прав человека», – сказала Хейли.

Она также подвергла критике правительства в Бурунди и Мьянме, но не стала упоминать о нарушениях прав человека в странах-союзниках США, таких как Саудовская Аравия, Египет и Турция, или негосударственными группировками, такими как «Исламское государство», которое обвиняется в многочисленных расправах и нарушениях.

«Если этот совет не отнесется к нарушениям прав человека и злоупотреблениям серьезно, они могут перерасти в реальные угрозы международному миру и безопасности», – предупредила Хейли.

Дипломаты ожидали, что США попытаются провести решение, чтобы вопросы, касающиеся прав человека, рассматривались на каждом заседании Совета Безопасности, но от этой инициативы отказались, после того как по меньшей мере шесть членов совета – Россия, Китай, Египет, Эфиопия, Казахстан и Боливия – четко дали понять, что выступают против такого решения.

Ожидалось, что против также выступит Сенегал, и США в конце концов решили не рисковать, сообщили дипломаты.

Заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch по работе с ООН Акшая Кумар заявила: «Если США не готовы серьезно рассматривать проблему нарушений прав человека, совершаемых их союзниками, такими как Саудовская Аравия и Ирак, то теоретические дебаты по проблемам прав человека в Совете Безопасности не приведут к улучшению работы Совета».

Совет Безопасности впервые посвятил заседание общей теме прав человека, хотя не раз обсуждал конкретные ситуации с правами человека, например, в Северной Корее.

По мнению некоторых членов совета, такая перемена является выходом за рамки мандата Совета Безопасности.

«Совет обладает лишь теми полномочиями, которые согласились закрепить за ним государства-члены, – заявил заместитель посла России в ООН Евгений Загайнов. – Пытаясь выйти за их рамки, он неизбежно вторгается в компетенцию государств либо других органов системы ООН, у каждого из которых есть свои задачи и роль».