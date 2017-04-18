В Совбезе ООН пройдут слушания о состоянии прав человека

Посол США при ООН Никки Хейли еще в начале председательства Соединенных Штатов в Совбезе рассказала журналистам о том, что она планирует провести заседание без «указания пальцем на кого-либо», посвященное основным проблемам, связанными с правами человек, которые приводят к конфликтам.

В качестве примеров Никки Хейли привела студенческие протесты против президента Сирии Башара Асада, вызвавшие шестилетний конфликт; самосожжение тунисского торговца фруктами, которого преследовала полиция и который не мог работать, что вызвало общенациональные демонстрации, а также массовые нарушения прав человека в Северной Корее.

Исполняющим обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев не согласился с предпосылкой предлагаемой дискуссии: «Общее утверждение о том, нарушения прав человека угрожают международному миру и безопасности неверно».

Петр Ильичев также утверждал, что другие органы ООН, включая находящийся в Женеве Совет по правам человека и Генеральную Ассамблею, уже занимаются проблемой прав человека. «Почему мы все выносим на рассмотрение Совета Безопасности? Тогда эти органы должны быть распущены», - сказал Ильичев.

Вопрос о состоянии прав человека не был включен в программу работы Совета Безопасности почти месяц, поскольку требовалось единодушное согласие всех 15 членов Совбеза, которого США не могли получить.

С конца 1980-х годов Совет Безопасности уделял основное внимание правам человека в качестве основного мотива для санкционирования многих миротворческих миссий ООН. Однако Совбез никогда не проводил так называемой «тематической дискуссии» по правам человека.

Для того, чтобы США смогли утвердить новый пункт повестки дня, необходимо провести процедурное голосование в начале заседания и получить девять голосов «за». Дипломаты заявляли, что Соединенные Штаты могут получить поддержку только восьми стран, семь будут против: Россия, Китай, Египет, Боливия, Эфиопия, Казахстан и, возможно, Сенегал.

Соединенные Штаты согласились на компромисс.

В пояснительной записке к заседанию, миссия США при Организации Объединенных Наций заявила, что слушания в Совбезе будут проводится по старому пункту повестки дня: «Поддержание международного мира и безопасности» с акцентом на «права человека и предотвращение вооруженных конфликтов».

Это означает, что процедурного голосования не потребуется, и все 15 членов совета безопасности ООН готовы участвовать в дебатах.