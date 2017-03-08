Верховный комиссар ООН осудил политику Трампа

Иммиграционная политика президента США Дональда Трампа может привести к коллективному выдворению мигрантов, что является нарушением международного права, заявил в среду верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Он также выразил обеспокоенность в связи с новой политической директивой о 90-дневном запрете на въезд в США жителей шести стран с преимущественно мусульманским населением. Об этой мере было объявлено в понедельник, после того как спорная первая попытка Трампа была заблокирована судами.

«Очернение целых групп населения, например, мексиканцев или мусульман, и ложные заявления, будто мигранты совершают больше преступлений, чем американские граждане, являются вредными и способствуют проявлениям ксенофобии», – сказал Зейд Раад аль-Хусейн.

Он также выразил возмущение по поводу «попыток президента [Трампа] запугать или противодействовать журналистам и судьям».