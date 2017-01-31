Евросоюз осудил возобновление боев на востоке Украины

Во вторник Евросоюз осудил столкновения между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками на востоке Украины, охарактеризовав происходящее как грубое нарушение Минских соглашений.

«Напряженная борьба вокруг Авдеевки в последние несколько дней, включающая в себя тяжелый артобстрел с применением запрещенного оружия и приведшая к значительному количеству жертв, является грубым нарушением соглашения о прекращении огня, предусмотренное Минскими соглашениями», – отмечается в заявлении ЕС.

Представительство Украины в ООН сообщило в Твиттере, что потребовало срочно провести совещание по ситуации Донбассе в Совете Безопасности.

Сепаратисты и правительственные войска начали боевые действия в районе Авдеевки три дня назад. Противостояние обострилось в понедельник вечером; утром во вторник зафиксирована самая интенсивная канонада за несколько месяцев.

Обе стороны сообщают по меньшей мере, о восьми погибших в ходе обострившегося конфликта.

Вечером в понедельник в результате обстрела была повреждена электрическая подстанция в Донецке, и выведен из действия лифт на угольной шахте имени Засядько. Более 200 шахтеров оказались блокированы под землей.

Они были освобождены спустя несколько часов, после того, как местные власти сумели обеспечить работу лифта при помощи резервного генератора.

В результате возобновления конфликта большая часть Авдеевки осталась без воды. Весь населенный пункт остался без отопления среди зимы.

Органы государственной власти в Донецке, как сообщается, намерены эвакуировать 12 тысяч жителей Авдеевки, однако официальный план эвакуации пока отсутствует.

В 2015 году стороны конфликта подписали соглашение о прекращении огня и согласились отказаться от использования тяжелых вооружений, однако с тех пор соглашение не раз нарушалось обеими сторонами.