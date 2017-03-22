Украинский депутат: Манафорт получал деньги через «черную кассу» Януковича

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко заявил, что располагает новыми доказательствами, что бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт ранее получал незаконные выплаты через «черную кассу» пророссийского президента Украины Виктора Януковича.

Заявление депутата было сделано через день после того, как ФБР подтвердило, что ведет расследование возможных связей между предвыборным штабом Трампа и предполагаемым российским вмешательством в ход выборов в США в 2016 году.

На пресс-конференции в Киеве во вторник Лещенко представил документ, который, по его словам, является контрактом, показывающим, что Манафорт получил 750 тысяч долларов в рамках фиктивной сделки с компанией, связанной с партией Януковича.

По словам Лещенко, сделка, в ходе которой деньги выводились на офшорные счета, должна была скрыть то, что на самом деле было незаконным оплатой работы Манафорта в качестве политического консультанта Януковича.

Лещенко сказал, что контракт, на котором стоит подпись Манафорта и печать компании, возможно, доказывают обвинения, выдвинутые следователями в августе, что Манафорт получал незаконные выплаты от Януковича, которого прокуратура Украины обвиняет в крупномасштабной коррупции.

Тогда Манафорт отверг эти обвинения.

«Обвинения в адрес Пола Манафорта безосновательны, что отражено в многочисленных заявлениях представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, которые ставят под сомнение достоверность так называемых бухгалтерских доказательств вины Манафорта, – заявил его представитель ABC News. – Любые новые заявления Сергея Лещенко следует рассматривать в этом свете, и они должны быть незамедлительно отклонены».