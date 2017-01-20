Представители Украины прибыли в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа

КИЕВ – Ряд украинских чиновников, народных депутатов, политических экспертов и бывшие официальные лица примут участие в различных мероприятиях по случаю инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Украинская служба Радио Свобода сообщает о том, что «от Украины на торжества едет много представителей».

«И хотя большинство попадут на Молитвенный завтрак как завершающий этап, однако есть и такие, кто примет участие во всех трех днях. В частности, бывший глава Службы внешней разведки Украины и председатель Высшего совета народного собрания Николай Маломуж», – пишет журналист Радио Свобода Яна Полянска.

На своей странице в Фейсбуке Николай Маломуж отмечает, что «прибыл в Вашингтон. Сегодня провел уже семь встреч с представителями команды Дональда Трампа».

«Идет активная подготовка к инаугурации Президента США!» – кратко сообщает Николай Маломуж, сопровождая свои слова фотографиями из американской столицы.

В комментарии «Радио Свобода» он рассказал, что приглашение на мероприятия по случаю инаугурации получил, так как в течение двенадцати лет поддерживает контакт с Республиканской партией США. В Соединенных Штатах Николай Маломуж планирует не только принимать участие в торжествах, но и провести ряд рабочих встреч на международном уровне по вопросам безопасности.

«Вылетел на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа». Об этом на своей странице в Фейбсуке 19 января написал украинский народный депутат, представитель «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Сергей Кивалов.

«Для меня было значимо получить личное приглашение администрации на это знаменательное событие, как для Соединенных Штатов, так и для Украины. Хочется надеяться, что данный визит станет важным шагом для развития двусторонних отношений наших стран. Ожидается плотный график мероприятий, а также запланирован ряд рабочих встреч!» – отметил Сергей Кивалов.

Участие в инаугурации 20 января Интернет-изданию «Украинская правда» подтвердил народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрей Артеменко.

«Меня пригласили мои коллеги конгрессмены-республиканцы в США именно в эти дни для обсуждения развития американо-украинских отношений и для организации с их участием нескольких встреч с ключевыми людьми из команды Трампа», – сказал Артеменко, подтвердив, что также будет на самой инаугурации.

В тоже время, пресс-служба партии «Батьківщина» опровергла слухи о том, что народный депутат, лидер одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко будет «присутствовать на инаугурации Дональда Трампа». В заявлении для прессы слухи названы «сознательной ложью».

«Юлия Тимошенко не планировала ехать на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Поскольку на инаугурации, по протоколу, должен присутствовать чрезвычайный и полномочный посол Украины в США. Участие любых других представителей Украины не предусмотрена протоколом. Поэтому любые выдумки о поездке Юлии Тимошенко на инаугурацию Дональда Трампа являются ничем не обоснованными слухами или откровенной ложью», – отметили в партии.

В интервью Радио «Столица» политолог Дмитрий Разумков говорит, что большинство из украинских политиков, посещающих Вашингтон в эти дни, едут, «дабы получить личный результат».

«Давайте будем честными. Потому что кто-то пытается таким образом наладить отношения, насколько это получится – покажет время – с новой администрацией президента США. Кто-то попробует загладить вину, потому что выступления публичные ряда народных депутатов во время избирательной кампании, которая происходила в США, были не совсем адекватны. Поэтому на государство это глобально никак не повлияет, потому что есть для этого специально подготовленные и делегации, и органы, я имею в виду, в том числе и посольства, которые должны заниматься налаживанием дипломатических и дружественных отношений между государствами», – отмечает Дмитрий Разумков.

По данным Радио «Столица», на торжества по случаю инаугурации 45-го Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выехало полсотни украинских политологов, экспертов и журналистов. Радиостанция называет, как минимум, десять украинских политиков и народных депутатов, которые могут посетить США в день инаугурации Дональда Трампа.

Украина и продолжение эффективного сотрудничества с США

Президент Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом 20 января сообщает пресс-служба лидера Украины.

«Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и Соединенными Штатами, поддержку трансатлантического единства», – сказал глава украинского государства, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой администрации США.

Президент Украины еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины Россия нарушила послевоенную глобальную систему безопасности, которая основана на принципах Совета безопасности ООН.

«Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности», – отметил Президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.