Резолюция Конгресса США подтверждает финансирование оборонных программ Украины

КИЕВ – Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержала резолюцию о выделении ассигнований для министерства обороны, в котором предусмотрено оказание финансовой помощи на оборонные нужды Украины. Соответствующая резолюция была опубликована 8 марта на сайте Конгресса США с пометкой о передаче этого документа на рассмотрение Сената – его верхней палаты.

Представители законодательной власти в Украине приветствовали решение американских коллег, направленное на выделение средств, заложенных в текущий бюджет США предыдущей администрацией президента Барака Обамы.

«Хорошая новость! Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в законе (Резолюции 174, внесенном республиканкой Лиз Чейни) об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году – до 1 октября 2017 предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины», – сделала запись на своей странице в Фейсбуке народный депутат Украины, член Блока Петра Порошенко Ирина Фриз.

Документом предусмотрено предоставление Украине летального оружия оборонного направления

Ирина Фриз отметила, что «в документе указывается, что указанные средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки, включая, в частности, предоставление летального оружия оборонного направления и оснащения, логистической поддержки, поддержки разведки украинской армии и сил национальной безопасности, обучения личного состава украинских вооруженных сил».

«Документом предусмотрено предоставление Украине летального оружия оборонного направления. Документ должен быть утвержден Сенатом Конгресса США, но, убеждена, что замечания сенаторов могут быть только к бюджет вооруженных сил США», – подчеркнула Ирина Фриз.

Напомним, что 7 марта во время выступления в рамках подкомитета по вопросам ассигнований Сената США министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что я хотел бы «попросить поддержать выделение средств, предусмотренных в оборонном бюджете на поддержку безопасности Украины».

«Украина также нуждается в долгосрочном соглашении о безопасности, тесном партнерстве и сотрудничестве по вопросам обороны. Участие США будет ключевым для того, чтобы подобное соглашение сработало», – отметил Павел Климкин, сообщает в видеообзоре Украинская служба «Голоса Америки».

«Голос Америки» отмечает, что в декабре 2016 года в оборонном бюджете Соединенных Штатов были предусмотрены расходы в размере 350 миллионов долларов на программы, содействующие обеспечению безопасности Украины.

Статус-кво для Украины и символическое желание Конгресса

Главный советник Института стратегических исследований «Новая Украина» Вячеслав Потапенко называет символическим желание американских законодателей предоставить официальному Киеву финансовую помощь для поддержки оборонного потенциала страны.

Решение Палаты представителей Конгресса США подтверждает, что статус-кво в отношениях с Украиной остается прежним

«Это символический шаг, который демонстрирует нам, что уровень непосредственной поддержки остается прежним, поскольку были опасения и негативные ожидания с украинской стороны, что когда выберут президентом США Дональда Трампа, то изменится ситуация, и Украина вообще потеряет поддержку Вашингтона в конфликте с Россией. Решение Палаты представителей Конгресса США подтверждает, что статус-кво в отношениях с Украиной остается прежним», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Однако одной техники для укрепления военного потенциала Украины, по словам Вячеслава Потапенко, недостаточно.

«Есть одна проблема, которая характерна для всех отраслей Украины – не хватает менеджмента даже там, где есть деньги или ресурсы. Я бы сказал, очень не хватает менеджмента, который готов работать на результат в любой сфере – образования, обороны, управлении страной. К сожалению, за деньги людей не купить, их нужно чем-то мотивировать», – подчеркивает Вячеслав Потапенко.

В практической плоскости, отмечает эксперт, решение Палаты представителей позволит закрыть насущные проблемы в обеспечении обороны на востоке Украины.

«Не обязательно это будут какие-то привычные средства защиты, танки или противоракетная оборона, Украине нужно надежно закрыть восточные рубежи от угроз, в которых она живет последние три года. И действия Конгресса демонстрирует желание способствовать этому процессу. Точно также 1 марта 2014 года Госдума России дала разрешение на использование войск за границей, что серьезно отразилось на ситуации с Крымом, точно так и в данном случае мы видим подтверждение американской стороны быть небезучастной к ситуации в Донбассе», – считает Вячеслав Потапенко.

Вооруженные силы, реформы и поддержка США



Политолог Петр Охотин считает, что финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов демонстрирует желание политической поддержки Украины.

Эффективный военный арсенал Украины сдерживает конфликт и не позволяет вооруженной агрессии перейти в фазу серьезного столкновения

«Финансовая поддержка для укрепления обороноспособности – это часть стратегии «военного уговаривания» России. Эффективный военный арсенал Украины сдерживает конфликт и не позволяет вооруженной агрессии перейти в фазу серьезного столкновения», – говорит Петр Охотин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Петр Охотин указывает на опыт Грузии, которая в период прихода к власти реформаторских сил, обладала слабой армией и не эффективной экономикой.

«В Грузии еще десять лет назад была большая разруха, больший уровень коррупции, чем в Украине. Но страны Запада предоставили ресурсы, была эффективно реформирована грузинская армия. Если говорить о современной армии Украины, то только на уровне обмундирования можно отметить, что, сравнивая с 2014 годом, ситуация в Вооруженных силах претерпела значительные изменения в лучшую сторону.

В министерстве обороны появились руководители с реальным военным опытом ведения войны, Генштаб возглавил генерал-майор Виктор Муженко, который принимал участие в миротворческой миссии в Ираке», – подчеркивает Петр Охотин.

Он говорит, что активное участие украинских военных в программах и учениях НАТО создают предпосылки для проведения успешных реформ в Вооруженных силах.

«Реформы предусматривают использование новых образцов оружия и вооружения, которые могут появиться в армии при финансовой поддержке США. Нынешняя сумма не такая уже и большая, но она демонстрирует желание Соединенных Штатов укреплять Украину», – утверждает Петр Охотин.