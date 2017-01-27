Украина требует участия в переговорах США и России

У Украины должно быть права голоса при заключении любых договоренностей между Россией и США, нацеленных на прекращение насилия в восточной Украине, заявила в среду заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль.

Украина, уже почти три года сражающаяся с пророссийскими сепаратистами в восточной части страны, обеспокоена тем, что президент Дональд Трамп в попытке улучшить отношения с Москвой исключит Киев из мирных переговоров.

«Поскольку речь идет о будущем нашей страны, мы не хотим, чтобы нас исключали из переговоров, – сказала она в интервью Reuters. – Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом».

«Я больше не верю в джентльменские соглашения», – добавила Зеркаль, напомнив, что Россия, аннексировав Крым, нарушила Будапештский меморандум о гарантиях безопасности от 1994 года, в соответствии с которым Украина, Беларусь и Казахстан отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.

Зеркаль вновь подчеркнула, что президент Украины Петр Порошенко призывает Запад оставить в силе санкции, введенные против России в связи с аннексией Крыма и оказанием поддержки сепаратистам в Донбасском регионе.