Украине не удалось сделать рывок в борьбе с коррупцией

КИЕВ – В мировом Индексе восприятия коррупции за 2016 Украина, Россия и Казахстан получили по 29 баллов из 100 возможных. Результаты Украины по итогам прошлого года улучшились на два балла, по сравнению с 2015 годом.

Как отмечает 25 января на своем Интернет-сайте Transparency International-Украина, нынешние результаты «недостаточны для страны, власти которой назвали борьбу с коррупцией главным приоритетом».

«Улучшению украинской позиции в мировом рейтинге способствовало продвижение антикоррупционной реформы, однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-бальный барьер, называемый "позором для нации"», – подчеркивается в заявлении Transparency International - Украина.

Во всемирном Индексе восприятия коррупции по итогам 2016 года Украина заняла 131 строчку из 176 возможных. Дания, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия и Норвегия – лидеры борьбы с коррупцией и первая «пятерка» нынешнего Индекса восприятия коррупции. В первую «двадцатку» входят Канада, Великобритания, Ирландия, Соединенные Штаты, Австралия, Япония, и другие страны. Худшие показатели у Судана, Афганистана, Северной Кореи и Сомали, которые замыкают список Индексе восприятия коррупции.

Организаторы Индекса отмечают, что борьба с коррупцией, развитие общества, «осуществление демократических преобразований в странах» и другие параметры были предметом исследования различных авторитетных организаций.

«Больше всего баллов Украина принесло исследование World Justice Project Rule of Law Index, которое учитывается в построении Индекса восприятия коррупции. Показатель Украины в нем вырос на +10 баллов по сравнению с прошлыми годами. Это связано с уменьшением использования служебного положения в органах исполнительной власти (показатель улучшился на 14%), в полиции и вооруженных силах (показатель улучшился на 6%), но в судебной ветви власти ситуация осталась такой же, что и во времена режима Януковича. Об этой же проблеме свидетельствует и исследование World Competitiveness Yearbook, которое принесло в этом году Украине +3 балла», – подчеркивается в материалах Transparency International-Украина.

В комментарии по результатам публикации Индекса восприятия коррупции-2016 исполнительный директор Transparency International-Украина Ярослав Юрчишин отметил, что «именно проблемы безнаказанности и недейственной системы правосудия не дают Украине осуществить прорыв в преодолении коррупции».

«За последние годы Украина прошла много испытаний и достигла определенных положительных изменений на уровне раскрытия публичных финансов, нетерпимости населения к коррупции, нового антикоррупционного законодательства.

«За последние годы Украина прошла много испытаний и достигла определенных положительных изменений на уровне раскрытия публичных финансов, нетерпимости населения к коррупции, нового антикоррупционного законодательства.

«За последние годы Украина прошла много испытаний и достигла определенных положительных изменений на уровне раскрытия публичных финансов, нетерпимости населения к коррупции, нового антикоррупционного законодательства. Но безнаказанность, которую до сих пор испытывают коррупционеры, сводит на нет положительные достижения, и не дает реформе состояться. Отсутствие результатов по возврату средств режима Януковича и его соратников – яркое тому свидетельство», – подчеркнул Ярослав Юрчишин 25 января.

Ярослав Юрчишин считает, что «улучшение Индекса невозможно без прозрачной, справедливой судебной системы», которая будет надежной «защитой для инвесторов и бизнеса».

Transparency International – антикоррупционная, международная, неправительственная организация, основанная в 1993 году в Берлине. По данным отчета Global Go To Think Index Tank за 2014 год, Transparency International была на 13-м месте в рейтинге 150 мировых аналитических центров. Индекс восприятия коррупции публикуется Transparency International с 1995 года.

Реформы, «синергетический эффект» и справедливые упреки

По мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований «Пента» Александра Леонова, реформы в Украине происходят, но на данном этапе они не создали «кумулятивный и синергетический эффект преобразований в стране».

«Мы слышим достаточно много справедливых упреков, но нужно отметить, что только под конец 2016 года фактически была проведена судебная реформа, были внесены изменения в конституцию Украины, принят закон о создании Высшего совета правосудия, был начат процесс обновления состава Верховного суда Украины с его новым набором. Хотел бы отметить, что украинские народные депутаты, которые на прошлой неделе массово уехали в США на инаугурацию Дональда Трампа, не позволили принять важный закон о Конституционном суде с нормой, которая позволяет гражданам обращаться с жалобами в эту высшую инстанцию», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Леонов считает, что, несмотря на нынешнюю критику в сфере воплощения украинских реформ, в стране произошли серьезные изменения – заработало электронное декларирование доходов государственных чиновников и система электронных закупок для нужд государства.

«Это новшества позволяют эффективно контролировать чиновников, народных депутатов, «вылавливать» не соответствия в декларациях о доходах, в том числе и в закупках для государственных органов. Необходимо сказать, что Украина в процессе преобразований в некотором роде идет по румынскому пути. В Румынии изначально были приняты законы и созданы новые структуры, которые притирались в политическую систему, но с определенного момента они заработали на полную силу, в стране начались серьезные процессы по соблюдению законности на всех уровнях власти», – подчеркивает Александр Леонов.

Эксперт считает, что отправной точкой для таких изменений может стать завершение формирования состава Верховного суда Украины.

«Таким образом, вся система воплощения реформ, все изменения заработают и замкнутся в единый механизм во главе с Верховным судом, тогда мы увидим реальные изменения, – подчеркивает Александр Леонов.

Вместе с тем, Александр Леонов утверждает, что ряд «серьезных тезисов», отображающих динамику реформ в стране на протяжении 2016 года, были слабо артикулированы.

«Необходимо было говорить, что такого рода объемные изменения не могут происходить очень быстро – общество фактически требовало полной замены судебного корпуса, но с позиции европейского законодательства это недопустимо.

«Необходимо было говорить, что такого рода объемные изменения не могут происходить очень быстро – общество фактически требовало полной замены судебного корпуса, но с позиции европейского законодательства это недопустимо.

«Необходимо было говорить, что такого рода объемные изменения не могут происходить очень быстро – общество фактически требовало полной замены судебного корпуса, но с позиции европейского законодательства это недопустимо. Поэтому был принят промежуточный шаг, когда, с одной стороны, судьи назначаются по конкурсу, а с другой – действует система электронного декларирования, благодаря которой полтысячи судей сами подали в отставку, поскольку не смогли пояснить происхождение своего состояния», – подчеркивает Александр Леонов.

Коррупция: институциональная и бытовая

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что помимо институциональной коррупции в верхах, в Украине должны пройти изменения, которые затронут, так называемую «бытовую коррупцию».

«Коррупция остается одной из самых главных проблем Украины по причине, что пока еще само население не готово от нее отказаться и различными своими действиями провоцирует коррупцию. На бытовом уровне, в детских дошкольных и школьных учреждениях процветают подачки, выплаты, подарки. Нередки случаи, когда пытаются подкупить полицейских, передают через адвокатов взятки в судах – об этом пишет украинская пресса», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Те, кто должен присматривать за коррупцией на уровне общественных организаций, по мнению Алексея Курпаса, часто сами не могут объяснить происхождение своих доходов.

«Интересно, много ли мы видели деклараций представителей общественных организаций, активных борцов с коррупцией? Эти граждане часто демонстрируют высокий уровень жизни и доходов, роскошные автомобили, при этом остаются официальными безработными.

«Интересно, много ли мы видели деклараций представителей общественных организаций, активных борцов с коррупцией? Эти граждане часто демонстрируют высокий уровень жизни и доходов, роскошные автомобили, при этом остаются официальными безработными.

«Интересно, много ли мы видели деклараций представителей общественных организаций, активных борцов с коррупцией? Эти граждане часто демонстрируют высокий уровень жизни и доходов, роскошные автомобили, при этом остаются официальными безработными. Складывается впечатление, что они также некое порождение коррупции, и не исключено, могут стремиться занять место тех, кого они называют коррупционерами», – считает Алексей Курпас.

Вместе с тем, низкие показатели борьбы с коррупцией в Украине в различных мировых рейтингах свидетельствуют, по его словам, о неэффективности законов, сложном механизме их применения и понимания.

«Это касается любых сфер жизни общества – нужно упрощать законы, чтобы они были понятны, но оставались достаточно жесткими, предусматривали права и ответственность граждан. Украинские проблемы не единичны – многие страны проходили этот путь ужесточения ответственности за коррупцию, как для тех, кто дает, так и для тех, кто принимает деньги. Но однозначно, что украинцам нужно начинать с себя, если на межличностном уровне будет противление к коррупционным действиям, будут и четкие действия закона», – подчеркивает Алексей Курпас.

Алексей Курпас считает, что к характерным примерам проявления коррупции в Украине также можно отнести нежелание власти увидеть ее распространение на чиновников так называемого «среднего звена».

«Да, хорошо, уволили десятки топ-чиновников с подозрительными капиталами в различных сферах. Но украинская действительность такова, что коллектив на среднем и низшем уровнях власти устанавливает такие правила игры, что кто бы ни пришел новый и честный, у него будет немного шансов изжить коррупцию в своем ведомстве», – отмечает Алексей Курпас.