Украина подала в суд на Россию

Киев официально обвинил Москву в «совершении актов терроризма и дискриминации в ходе незаконной агрессии», подав в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Инициировать судебный процесс поручил президент Украины Петр Порошенко.

Украинские власти считают, что руководство РФ нарушает сразу несколько конвенций Организации Объединенных Наций, поставляя оружие и оказывая помощь незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории страны, а также поощряя политику дискриминации отдельных национальных групп.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны… реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», – заявил президент Порошенко во время встречи в Киеве с уполномоченным по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, сотрудниками МИДа и администрации главы Украины.

Президент Украины особо подчеркнул, что за это время жертвами «террористических атак», совершенных «российскими боевиками», стали «сотни тысяч невинных людей», а почти 1,7 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Это уже не первый иск, поданный руководством Украины против России. В сентябре 2016 года Киев обратился в международный трибунал, обвинив Москву в «грубом нарушении международного права, агрессии против Украины, аннексии Крыма, нарушении права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей» и других интересов государства, гарантированных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

30 декабря прошлого года замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны подготовило еще один иск в международный суд, обвинив Россию в нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанном двумя государствами 31 мая 1997 года. В октябре 2008 срок действия этого документа был автоматически продлен еще на десять лет.

«В договоре записано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить», – объяснил позицию МИДа Украины Пристайко.

Москва утверждает, что Россия не является стороной «внутриукраинского конфликта» и не принимает участия в событиях на юго-востоке Украины.