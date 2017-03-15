В Украине заблокировано транспортное сообщение с оккупированными районами Донбасса

КИЕВ – Силами Национальной полиции и Национальной гвардии в Украине были заблокированы все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

Это произошло 15 марта в 13:00 по местному времени во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В комментарии к этому решению на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины отмечается, что с 15 марта «для любых грузовых перевозок все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, будут перекрыты».

«Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины будут привлекать общественность на помощь, но это касается не судимых, не провокаторов, а тех, кто реально хочет помочь государству обеспечить полный контроль за выполнением решения СНБО», – отметил в своем комментарии секретарь украинского СНБО Александр Турчинов.

Александр Турчинов обратился ко всем патриотам, которые хотели бы защищать Украину. «Пожалуйста, подписывайте контракт и пополняйте ряды Вооруженных сил или Нацгвардии», – подытожил секретарь СНБО Украины, сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

За полтора месяца блокадники не приблизили, а отдалили перспективу возвращения этих районов

Это решение украинского Совета национальной безопасности и обороны было обнародовано после выступления президента Украины Петра Порошенко, который 15 марта провел его экстренное заседание.

«Блокировать или не блокировать? Поддерживать с оккупированными районами хотя бы минимальные экономические отношения или обрубить все? На эти вопросы можно отвечать по-разному. Зависит от того, какой мы придерживаемся стратегии», – отметил в своем выступлении президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что «настоящий патриотизм – это не лозунги выкрикивать, а защищать интересы граждан Украины».

«За полтора месяца блокадники не приблизили, а отдалили перспективу возвращения этих районов (оккупированные территории Донбасса – Т.Б.). Не усилили, а ослабили влияние Украины по ту сторону линии соприкосновения. Не развеяли привитые российской пропагандой страхи среди наших соотечественников, – усилили. Не вернули хотя бы одного пленного, а ведь именно с этого требования начинали акцию, не так ли? А только ухудшили их положение», – сказал Петр Порошенко.

Украинский лидер отметил реакцию зарубежной прессы, которая глядя «на блокадных атаманов, все чаще описывают Украину как страну, которой грозит волна неуправляемости и анархии».

«Поэтому сейчас, сегодня, предлагаю Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территории. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут назад под юрисдикцию Украины украденные украинские производства», – отметил Петр Порошенко.

Штаб блокады приветствует решение президента

Штаб «Блокады торговли с оккупантами» на своей странице в Фейсбуке отмечает, что приветствует решение президента Украины и готов проконтролировать его выполнение.

«Напоминаем наши требования с самого начала блокады: освобождение пленных, которые содержатся на оккупированных территориях и в России, и принятие парламентом закона, который запретит торговлю с оккупированными территориями», – подчеркивается в заявлении штаба.

Представители этого протестного движения подчеркивают, что решение украинской власти было принято на 59 день блокады.

Блокада, как символ и форма протеста

Исполнительный директор Центра социальных исследований «София» Владимир Лупаций считает, что блокада стала символом и формой протеста, несогласия со многими аспектами политики, проводимой действующей властью.

В любом из случаев действия блокадники вели к делегитимизации государственной транспортной инфраструктуры на линии разграничения

«Поэтому для власти тема блокады стала превращаться в процесс приведения протестного движения в систему, систематизацию его действий. Временное прекращение транспортного сообщения, таким образом, вносит раскол в среду участников блокады и снимает, по крайней мере, символически причину для развития протестных действий по всей стране.

В любом из случаев действия блокадники вели к делегитимизации государственной транспортной инфраструктуры на линии разграничения», – говорит Владимир Лупаций корреспонденту Русской службе «Голоса Америки.

Владимир Лупаций считает, что решение Совбеза и заявление президента Петра Порошенко должно продемонстрировать функционирование закона и порядка в Украине.

«Конечно, у представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) появляются дополнительные аргументы для самостоятельного существования.

Для того, чтобы и дальше предпринимать шаги в сфере институализации своей деятельности, например, ввести границу с Украиной, про паспорта мы уже слышали.

Нельзя исключать, что решение Киева дает основание для обращения к России о легальном введении вооруженных сил России. Например, для обеспечения безопасности самопровозглашенных республик», – отмечает Владимир Лупаций.

Риторику официального Киева, которая направлена на блокирование транспортных сообщений с оккупированными территориями, Владимир Лупаций называет вынужденными мерами, когда речь идет о реинтеграционном процессе в рамках Минских соглашений.

«Мы уже увидели патовую ситуацию с обеих сторон в части реализации Минских соглашений, но официально президент подчеркивает, что Украина придерживается Минских соглашений, а этот шаг – это только временная мера», – утверждает Владимир Лупаций.

Власть боится проиграть приверженность сторонников правого электората, начала третьего Майдана, заявлений со стороны десятков Советов различных уровней в поддержку блокады

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник называет политтехнологическим решение Совета национальной безопасности и обороны запретить транспортное сообщение с Донбассом.

«Власть боится проиграть приверженность сторонников правого электората, начала третьего Майдана, заявлений со стороны десятков Советов различных уровней в поддержку блокады. Таким приемом «политехнологического айкидо» она пытается выбить политическую карту из рук участников блокады», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Решение президента и Совбеза, по мнению Руслана Бортника, упраздняет нахождение постов ветеранов АТО на линии соприкосновения, а общественное мнение получает импульс о выполнении требований противников торговли с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

«Нельзя исключать, что после этого решения, торговля будет продолжена, ведь контролировать процесс будут органы власти. При этом могут быть приняты постановления правительства, позволяющие провозить уголь и продукты химического производства. В какой-то мере эта ситуация повторяет блокаду Крыма в 2015 году», – подчеркивает Руслан Бортник.

Номинальный откат украинского экономического присутствия на этих территориях – изолирует их

Любая блокада Донбасса, отмечает эксперт, создает условия для критических замечаний со стороны России, особенно в сфере выполнения Украиной условий «Минских соглашений».

«Номинальный откат украинского экономического присутствия на этих территориях – изолирует их. Это решение, безусловно, позволяет России обвинять Украину в срыве «минского процесса», ведь его идея направлена на восстановление, а не блокирование связей», – подчеркивает Руслан Бортник.

Он говорит, что еще предстоит оценить убытки от блокады как с Донбассом, так и против российских банков. Однако очевидно, отмечает Руслан Бортник, Россия не останется в стороне в процессе оценок действий Украины.

«Следующий шаг за Россией», – подчеркивает Руслан Бортник.

О блокаде Донбасса в Фейсбуке

На своей странице в Фейсбуке политолог Александр Палий подчеркивает, что «когда предприятия на оккупированной территории вывели из украинской юрисдикции, когда они уже не платят налоги и военный сбор, смысл Украине работать с ними пропал».

«"Блокадники", многие бессознательно, а руководители точно сознательно, выполнили функцию информационного прикрытия кражи Россией украинской промышленности, чтобы это обошлось ей без новых санкций. Ну и роль «шатуна» тоже», – считает Александр Палий.