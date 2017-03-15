Украина приостанавливает грузовое сообщение с сепаратистскими регионами

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду одобрил приостановку грузового сообщения с территориями, контролируемыми сепаратистами.

Об этом сообщил секретарь совета Александр Турчинов.

Пресс-служба Турчинова приводит его слова, что запрет на перемещение грузов будет действовать, пока сепаратисты не возвратят контроль над некоторыми зарегистрированными в Украине предприятиями и не будут соблюдать Минские соглашения.

Сепаратисты хотят получить контроль над некоторыми украинскими активами на их территории в ответ на блокаду железных дорог, которую проводит группа украинских активистов.