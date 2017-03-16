Украина вводит санкции против российских банков

КИЕВ – Украина вводит ограничительные меры (санкции) сроком на один год на деятельность российских банков.

Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по ряду юридических лиц.

«Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «ВиЭс Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», – сообщает пресс-служба украинского президента 16 марта 2017 года.

В соответствии с указом президента и решением СНБО Украины Кабинету министров и Национальному банку поручено «обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО».

«Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам», – отмечается в публикации на Интернет-сайте президента Петра Порошенко.

Контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сбербанк обратился к Петру Порошенко с просьбой

РИА Новости-Украина сообщает реакцию российского Сбербанка на решение официального Киева.

«В сложившихся условиях мы планируем согласовать с регулятором дальнейшие действия, и надеемся на поддержку Национального банка Украины в восстановлении нормальной работы Сбербанка (Украина) и усилий менеджмента по снятию ограничений на клиентские операции, а также обращаемся к президенту Украины с просьбой восстановить правопорядок, разблокировать центральный и другие офисы банка и обеспечить нормальные условия для обслуживания банком своих клиентов – нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и больше миллиона частных клиентов – граждан Украины», – цитирует информационное агентство заявление пресс-службы Сбербанка.

Напомним, что 13 марта активисты Гражданского корпуса Азов замуровали вход в центральное отделение дочернего банка Сбербанка России в Украине – Сбербанк, которое находится в центре Киева. Информационные агентства сообщили о том, что 15 марта представители Гражданского корпуса Азов облили красной и перекрыли бетонными блоками вход и выход отделения Сбербанка в Днепре (бывший Днепропетровск).

Гражданский корпус Азов – организация, которая исповедует принципы и мировоззренческие ценности украинского социального национализма и государственного патриотизма, отмечается на ее Интернет-странице.

Сигнал российским банкам

Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко называет неким компромиссным решением санкции против российского банковского капитала в стране.

украинская власть дала сигнал российским «дочкам» Сбербанка, что они должны уйти из Украины и, вероятно, через некоторое время у нас этих банков просто не будет

«Санкции, которые решили ввести против российских дочек российских банков – это некое компромиссное решение для того, чтобы успокоить радикалов и не создать чрезмерные проблемы. С другой стороны, украинская власть дала сигнал российским «дочкам» Сбербанка, что они должны уйти из Украины и, вероятно, через некоторое время у нас этих банков просто не будет», – говорит Александр Охрименко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Александр Охрименко считает, что данное решение СНБО не создает проблемы для обычных банковских вкладчиков.

«Для них я особой проблемы не вижу – санкции не касаются ни вкладов, ни депозитов, ни кредитов. Они касаются уставного фонда банков, а для населения это неважно», – подчеркивает Александр Охрименко.

Вместе с тем, он довольно критически оценивает реформы, которые проводились в банковском секторе Украины за последние несколько лет.

«К сожалению, после реформ в банковской сфере, у нас уже нет банковской системы, остались одни руины. У нас невозможно продать ни один банк, не имеет значение, где находится собственник – в Украине, России или Евросоюзе. Все банки в очень тяжелом состоянии, с очень большой долей проблемных кредитов. Абсолютно не работает кредитование для населения, критическая ситуация на валютном рынке», – утверждает Александр Охрименко.

с точки зрения экономики, мгновенный уход российских банков вызвал бы дополнительный коллапс и отток капитала из страны

По мнению Александра Охрименко, сегодня невозможно представить себе такую ситуацию, что на место уходящих российских банков, могут придти крупные финансовые учреждения из Соединенных Штатов или Европейского Союза, поскольку не созданы условия для инвесторов.

Банки, инвестиции и риски Украины

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний говорит, что санкции в отношении российских банков номинально не влияют на их работу.

«Это вопрос не из сферы запрета. Это похоже на то, как если бы сказали – а теперь запрещено ездить на красный свет или запрещено ходить на работу по воскресеньям. Запрет как бы есть, но он никак не влияет на работу. Несомненно, что с точки зрения экономики, мгновенный уход российских банков вызвал бы дополнительный коллапс и отток капитала из страны», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Есть подготовка к приходу большого игрока, но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Для Украины более высока вероятность прихода китайских и других азиатских банков, чем западных. Для Запада – мы слишком рисковая страна

Тарас Загородний считает, что публичные действия вокруг одного финансового учреждения, а именно, Сбербанка, менее всего похожи на политическое противостояние российскому капиталу в Украине.

«Мы видим довольно избирательную кампанию в отношении российских банков – в стране почему-то все ополчились против Сбербанка, хотя в Украине работают много банков с российским капиталом, но они не подпадают под протестные действия. У меня есть подозрение, что идет вопрос о покупке одного из подразделений российских банков со стороны украинского инвесторов и для этого – для сбивания цены – применяются все способы», – отмечает Тарас Загородний.

Эксперт называет довольно-таки странным позицию тысяч украинских вкладчиков, которые размещают свои депозиты в финансовых учреждениях страны-агрессора.

«Это, мягко говоря, вызывает удивление и подозрение, непонимание того, что Россия является источником агрессии», – подчеркивает Тарас Загородний.

Он говорит, что украинский банковский сектор, несмотря на провозглашенные реформы, все еще остается непривлекательным для западных инвесторов.

«Есть подготовка к приходу большого игрока, но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Для Украины более высока вероятность прихода китайских и других азиатских банков, чем западных. Для Запада – мы слишком рисковая страна», – утверждает Тарас Загородний.

Вместе с тем, Тарас Загородний отмечает, что какой бы ни была критическая позиция украинской власти к российским банкам, ряд нынешних топ-менеджеров в Национальном банке ранее работали с российским капиталом или «имели иное к нему отношение».

Банки, вклады и зарплата

Шеф-редактор Финансового клуба Руслан Черный 16 марта на своей странице в Фейсбуке приводит статистику о деятельности российских банков в Украине.

«И вдумайтесь: триста тысяч человек получают в российских банках зарплату! Если что-то с ними будет, и люди потеряют свои деньги, как они себя поведут? Вкладчиков банка «Михайловский» было всего четырнадцать тысяч, и они выбили только под себя закон. А что сделают эти триста тысяч?» – задает вопрос Руслан Черный.

Он отмечает, что в российских банках открыто 1,48 миллиона счетов населения, 50,78 тысяч счетов предприятий, почти 75% кредитов – проблемные.

«Это данные на 1 января. После информационной волны часть клиентов закрыли счета, из-за чего банки ввели лимиты. Даже если часть счетов населения уже с ноль гривен, то у миллиона еще лежат деньги», – отмечает Руслан Черный.