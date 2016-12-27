В Украине за год демонтировали 1320 памятников Ленину

КИЕВ – В Украине завершен процесс переименования 51493 улиц, 987 населенных пунктов. Демонтированы 1320 памятников Ленину, а также других «1069 тоталитарных идолов». Об этом 27 декабря сообщает Украинский институт национальной памяти.

«2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия закона, Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимы, они – необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу», – отметил председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович, представляя результаты реформы в сфере декоммунизации.

Владимир Вятрович отметил, что процесс декоммунизации не завершен, а работа по распространению информации о преступлениях коммунистического тоталитарного режима будет продолжена в следующем году.

Пресс-служба Украинского института национальной памяти сообщает о том, что «реформа не только вернула исторические названия многим улицам, городам и селам по всей Украине, но и привлекла к масштабному обсуждению в украинском обществе».

Наибольшее количество памятников и памятных знаков в честь Владимира Ленина было снесено в Полтавской (174 единицы) и Харьковской (155 единицы) областях Украины.

Декоммунизация, экономика и надежды общества

По словам политического аналитика Виталия Филипповского, основанная волна декоммунизации прошла в 2015 году, когда новая украинская власть пыталась оппонировать к сторонникам предыдущей власти.

«Безусловно, в нынешний политической реальности оппонировать уже некому – в 2016 году окончательно завершился процесс, который начался в прошлом году и пик общественного интереса к нему давно прошел. В 2015 году на волне событий после Революции достоинства, начала войны в Донбассе, политизации общественной жизни, определенная часть украинского населения с энтузиазмом смотрела на декоммунизацию, испытывала иллюзии, что со сменой табличек, названий и памятников в стране произойдет некий ментальный разлом, а может быть, и произойдут качественные экономические изменения», – говорит Виталий Филипповский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Филипповский считает, что ситуация в экономике, социальной сфере доминирует в сознании простых украинцев и, вероятно, она в 2016 году «вытеснила из информационного поля процесс декоммунизации».

«Если анализировать популярность темы декоммунизации в 2015 и 2016 годах, то в этом году этот вопрос скатился в разряд второстепенных тем, несмотря на то, что ряд националистических партий продолжают использовать эту тему для построения собственного имиджа. Но серьезно рассуждать о том, каким образом декоммунизация отобразится на украинском будущем или повлияет на переосмысление прошлого – остро этот вопрос в повестке дня не стоит», – подчеркивает Виталий Филипповский.

Эксперт считает, что в 2017 году, эта дискуссия будет еще менее актуальной, если украинская власть не попытается улучшить ситуацию в экономике страны.

«Попытки эксплуатировать эту тему будут, но все больше со стороны радикальных политических сил и общественных движений, которые захотят за короткий промежуток времени обозначить свою политическую позицию. Это будет погоня за быстрой и короткой популярностью без реальной политической доктрины и платформы», – утверждает Виталий Филипповский.

Вместе с тем, Виталий Филипповский не исключает новой волны декоммунизации. Однако, как он говорит, она может пройти в других сферах.

«На данном этапе в украинском обществе по вопросу декоммунизации сложился определенный консенсус – часть населения приняла условия перемен и рада им, еще одна часть не приняла, продолжает жить с отрицанием этого фактора и вряд ли готова изменить свою позицию. Но нельзя исключать, что по данному вопросу не будет попыток возврата назад, или наоборот – распространения декоммунизации на другие сферы общественной жизни», – подчеркивает Виталий Филипповский.

Оправдание тоталитаризма – абсурдно

Политолог, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказывает о том, что начало процесса декоммунизации в ряде случаев сопровождалось «невероятным осуждением» переименования некоторых украинских городов.

«В случае с Кропивницким (бывший город Кировоград – Т.Б.) местные элиты максимально блокировали процесс декоммунизации, не допускали его проведение, наиболее вероятным, казалось, было название Ингул: название по речке, Ингульская крепость… Но что произошло в итоге? Местная власть сорвала процесс переименования, не захотела провести его корректно в законодательной сфере через местный опрос и местный референдум. Они пытались незаконно провести идею, что необходимо оставить запрещенное законом название «Кировоград». Все это закончилось потерей времени – дело перешло в Киев, где Верховная Рада приняла решение. Что было после этого? Местное население нормально восприняло название», – говорит Тарас Чорновил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Похожая надуманная ситуация, по мнению Тараса Чорновила, возникла в и Горишних Плавнях (бывшем городе Комсомольске).

«Местные элиты провоцировали население – мы сохраним «Комсомольск». Это все от лукавого! Есть прошлое, которое убивало украинцев, с ним нужно прощаться. И выступления против декоммунизации – очень хорошо ложится в лузу сегодняшней российской политики против Украины. Местные элиты, наигравшись в политику, лишили местных жителей права на определение», – отмечает Тарас Чорновил.

Напомним, что город Комсомольск был основан во второй половине прошлого века на территории нескольких сел, в том числе и села – Горишние Плавни. 22 ноября 2016 Высший административный суд Украины отклонил иск местного городского совета в Верховную Раду по поводу отмены переименования города.

Тарас Чорновил называет абсурдным любое оправдание попыток сохранения в сознании простых украинцев памяти о тоталитарном прошлом, преступном режиме».

«Мы понимаем всю абсурдность таких действий – преступный режим должен быть перенесен в учебники. Он должен изучаться учеными и студентами для того, чтобы не смог больше повториться. Преступный режим не может пропагандироваться! Идеология фашизма, нацизма или коммунизма – это преступление на международном уровне», – подчеркивает Тарас Чорновил.

Тарас Чорновил отмечает, что название улицы, площади или памятник могут быть также восприняты в качестве элемента пропаганды.

«Еще в советское время при переименовании тех или других объектов принимались специальные постановления Верховного Совета с формулировкой «в память» и «для прославления» образа, идеи, человека, события. Таким образом, любое название идеологического смысла – улица Коммунистическая, например, она в том числе названа и для прославления идей коммунизма. Эти названия и символы недопустимы на улицах городов, поскольку они несут составляющую пропаганды. Мы должны бороться против таких явлений и не допускать их увековечивания», – отмечает Тарас Чорновил.

Он считает, что у тех, кто ностальгирует по советскому прошлому, всегда есть возможность самостоятельно и для личного пользования собрать некий «заказник коммунизма».