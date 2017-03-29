Неизвестные обстреляли польское консульство в Луцке

У здания повреждена крыша и окна
В городе Луцке на западе Украины совершено нападение на консульство Польши.
В результате действий неизвестных повреждены крыша и окна здания, сообщают местные СМИ в среду со ссылкой на очевидцев.
По данным интернет-издания «Волынь-24», инцидент произошел около полуночи.
Издание сообщает, что в результате атаки никто не пострадал. Изначально не было ясно, идет ли речь об обстреле здания из огнестрельного оружия или гранатомета.
Комментариев полиции пока не поступало.
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