Неизвестные обстреляли польское консульство в Луцке

В городе Луцке на западе Украины совершено нападение на консульство Польши.

В результате действий неизвестных повреждены крыша и окна здания, сообщают местные СМИ в среду со ссылкой на очевидцев.

По данным интернет-издания «Волынь-24», инцидент произошел около полуночи.

Издание сообщает, что в результате атаки никто не пострадал. Изначально не было ясно, идет ли речь об обстреле здания из огнестрельного оружия или гранатомета.

Комментариев полиции пока не поступало.