Владимир Гройсман: Украине нужен «план Маршалла»

КИЕВ – Украина готова вместе с дружественными, мировыми партнерами разработать своего рода «план Маршалла» для преобразований и восстановления пораженных секторов экономики. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 10 февраля во время конференции высокого уровня «Поощрение и направление: Перезагрузка украинских реформ» в Брюсселе.

«Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. Если есть вопросы, чем могут помочь дружественные мировые, европейские партнеры, – это четкий план восстановления Украины. Это «план Маршалла», который мы можем создать вместе, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить секторы, которые сегодня поражены», – подчеркнул Владимир Гройсман, сообщает правительственный портал.

По его словам, «перестройка, переориентация, в том числе экономики, должна быть очень быстрой».

Председатель украинского правительства отметил, что в 2014 году Европейский Союз и доноры предложили Украине «Маршалл-план», а в феврале 2015 года планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления для Украины.

Владимир Гройсман отметил, что в 2015 году, он, как тогдашний вице-премьер-министр в правительстве премьер-министра Арсения Яценюка, совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины.

«Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения», – говорится в сообщении правительственного портала Украины.

Пока что, как сообщает Украинское национальное информационное агентство, 10 февраля Евросоюз решил выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере шестисот миллионов евро.

Об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по результатам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в пятницу в Брюсселе, сообщает Укринформ.

Украинское законодательство и иностранные инвестиции

По мнению директора Центра внешнеполитических исследований «OPAD» Сергея Пархоменко, нынешняя законодательная система Украины не гарантирует защиту западных инвестиций и деятельности зарубежных компаний.

О «плане Маршалла» для Украины говорят с 2014 года, но его невозможно внедрить в украинскую экономику по многим причинам

«Мы понимаем, что страны, в которых высокий уровень политической нестабильности и коррупции, отпугивают многих западных партнеров. Они элементарно боятся вкладывать деньги. О «плане Маршалла» для Украины говорят с 2014 года, но его невозможно внедрить в украинскую экономику по многим причинам. К сожалению, в самом украинском обществе и политикуме нет четкого понимания, как должен выглядеть этот план», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Пархоменко считает, что план масштабных преобразований в стране может затрагивать не только экономическую, но и политическую, общественную сферы.

«Это может быть, как военная помощь, так и гуманитарная, социально-экономическая, политическая поддержка западных стран. Например, если бы западные партнеры дали нам четкие гарантии вступления в Евросоюз. Мы не говорим, что это должно обязательно произойти, например, в 2025 году. Но должно быть заявление, что Украина может получить членство при выполнении всех необходимых условий. Потому что сегодня из-за позиции Нидерландов в рамках действующего Соглашения об ассоциации мы фактически лишены такой возможности, – получить даже перспективу вступления в Евросоюз», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

Если мы собрались привлекать инвесторов, должны быть созданы привлекательные условия для инвестиций, даны гарантии западному капиталу

Вместе с тем, он считает, что на данном этапе от деклараций о «плане Маршалла» следует перейти к преобразованию нормативной базы для допуска западных инвесторов.

«Если мы собрались привлекать инвесторов, должны быть созданы привлекательные условия для инвестиций, даны гарантии западному капиталу, что ни один отечественный олигарх или политик не сможет «задавить» их бизнес, повлиять на их работу. Когда мы говорим о необходимости инвестиций – что мы имеем ввиду? Транши, которые потом придется отдавать, или прямые инвестиции в экономику, которые будут работать на благо страны?» – отмечает Сергей Пархоменко.

Завершение переговоров по предоставлению безвизового режима и его введение до лета 2017 года, по мнению Сергея Пархоменко, имеет важно психологическое значение для Украины.

«Это демонстрация того что Европа считает нас своим партерном и рассматривает Украину в будущем как неотъемлемую часть европейского социально-экономического и гуманитарного пространства», – говорит Сергей Пархоменко.

Сначала – изменения, потом – инвестиции

Украинский политолог Олег Гончаренко считает, для привлечения масштабных инвестиций необходимы кардинальные изменения в украинском обществе.

Изменение фундаментальных основ государства позволит получить другую политическую и экономическую систему, и другую экономику

«Сначала должны быть изменения, а потом инвестиции, но не наоборот. Все проблемы, о которых говорят эксперты, имеют структурный характер. Обществу нужно меняться быстрее, а для этого нам нужна помощь западных партнеров. Изменение фундаментальных основ государства позволит получить другую политическую и экономическую систему, и другую экономику», – говорит Олег Гончаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Неизменные стратегические партнеры Украины – Соединенные Штаты и Европейский Союз, по мнению Олега Гончаренко, ожидают более эффективной борьбы с коррупцией.

«Несколько лет назад, когда впервые начали говорить о возможном «плане Маршалла» для Украины, западные партнеры подчеркивали, что готовы к инвестициям в Украину. В экспертном европейском сообществе фигурировали цифры – о сорока миллиардах долларов, необходимых для инвестиций в украинское государство. Это немного, говорили европейские политики и эксперты. Однако мы не получили эти деньги и не получим до тех пор, пока не поборем коррупцию», – отмечает Олег Гончаренко.

Олег Гончаренко считает, что даже в случае прогресса в борьбе с коррупцией, Украине подготовить институциональные условия для качественного инвестирования.

чтобы инвестиции пришли в эти сферы, необходимы специальные институции, которые могли бы оценить эффективность вложений, а их пока нет

«Сложно говорить про эффективное использование всех траншей, инвестиций, которые приходили в страну за предыдущий период времени. Вероятно, их можно гораздо эффективнее использовать в инфраструктуре, сельском хозяйстве, но, чтобы инвестиции пришли в эти сферы, необходимы специальные институции, которые могли бы оценить эффективность вложений, а их пока нет», – подчеркивает эксперт.

Он говорит, что необходимо активнее вовлекать западных партнеров в экономическую жизнь Украины и проводить структурные изменения общества – сверху вниз.

Украинские спасатели и усиление сотрудничества с НАТО

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, во время переговоров с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller) премьер-министр Владимир Гройсман предложил рассмотреть возможности расширения поддержки реформы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Я призываю Украину продолжать продвигаться по пути реализации реформ. НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украины. С помощью нашего комплексного пакета помощи, а также через целевые фонды

«Повышение институциональной способности ГСЧС, техническое обеспечение службы - для нас это очень важно. Усиление технических возможностей – это еще один вклад в безопасность и здоровье украинских граждан, которые находятся под давлением российской агрессии», – отметил Владимир Гройсман 9 февраля в ходе визита в штаб-квартиру Североатлантического Альянса в Брюсселе.

В свою очередь заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер позитивно восприняла эту идею.

«Я призываю Украину продолжать продвигаться по пути реализации реформ. НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украины. С помощью нашего комплексного пакета помощи, а также через целевые фонды», – сказала Роуз Геттемюллер.

Она отметила, что Украина и НАТО сотрудничают в области спасательных операций и высказалась за возможность расширения этого сотрудничества, подчеркивается в сообщении правительственного портала.