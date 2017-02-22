NYT: Украина возбудила дело о госизмене в отношении депутата Верховной Рады

Прокуратура Украины возбудила дело о государственной измене в отношении депутата Верховной Рады, который работал с двумя соратниками президента США Дональда Трампа над разработкой плана по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Об этом сообщила газета New York Times.

Газета сообщила, что в материалах, переданных в суд во вторник, прокуратура обвинила депутата Андрея Артеменко в сговоре с Россией с целью совершения «подрывных действий в отношении Украины», в частности, через выступления с предложениями, которые могут «легитимизировать временную оккупацию» Крымского полуострова.

Украина, США и другие страны отказались признать аннексию Крыма Россией в 2014 году. Артеменко заявил, что его предложение позволяет Украине формально передать России контроль над этой территорией, по крайней мере временно, указывает газета.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал копию судебного документа на своей странице в Facebook, сопроводив его комментарием: «Целостность Украины превыше всего».

План Артеменко, о котором сообщила в воскресенье газета New York Times, включает ряд шагов, призванных положить конец действиям пророссийских сепаратистов на востоке Украины и урегулировать спор вокруг Крыма, позволив избирателям решить вопрос о передаче полуострова в аренду России на срок в 50 или 100 лет.

Урегулирование этой проблемы может дать администрации Трампа возможность для снятия санкций против России, отмечает New York Times.