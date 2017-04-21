Олег Скрипка: языковой вопрос в украинском контексте

КИЕВ – Известный украинский музыкант Олег Скрипка решил прокомментировать «активные дискуссии в Интернете» по поводу своих слов «о гетто для тех, кто не выучил украинский язык».

Олег Скрипка 21 апреля написал на своей странице в Фейсбуке о том, что хотел бы объяснить, что «предложение, высказанное в произвольном общении со студентами, и сформулированное конспирологами-технологами как «гетто» – значительно гуманнее, чем российская действительность».

«Активные дискуссии в Интернете» вызывали слова Олега Скрипки, которые 20 апреля были опубликованы украинскими изданиями.

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ"», – цитирует слова Олега Скрипки Интернет-издание «Украинская правда».

В предисловии к цитатам украинского музыканта сказано, что «Олег Скрипка и его пресс-служба были ознакомлены с текстом публикации до того, как он был обнародован».

«Я не государственный деятель, я мечтатель, максималист. Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях», – подчеркнул Олег Скрипка.

Данные слова Олега Скрипки прозвучали во время зимней «Школы журналистики», отмечает «Украинская правда».

В тексте на своей странице в Фейсбуке 21 апреля в «официальном комментарии» он отмечает, что хотел бы, чтобы Украина предоставляла украинцам «больше возможностей овладеть родным языком».

«Но, если часть граждан не способны его изучить, то они сами себя обрекают на асоциальную перспективу. Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского», – утверждает Олег Скрипка.

Реакция в сети и МИДа России

Его слова о «гетто», «людях с недостатками» и «социально опасных», которые не способны выучить украинский язык, проживая в Украине, вызвали, порой, резкое обсуждение в социальных сетях, а также получили оценку со стороны внешнеполитического ведомства России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инициативу солиста группы «Вопли Вiдоплясова» Олега Скрипки, сообщает интернет-сайт ВГТРК «Вести.ru». Мария Захарова предложила сделать слова Олега Скрипки о гетто «для тех, кто не выучил украинский язык» девизом Евровидения.

украинский сегмент Интернета неожиданно встал на защиту Олега Скрипки, перефразируя слова Карла Маркса, заявил, что язык коренного населения не учат либо оккупанты, либо гости

«Это надо оформить в виде растяжек и повесить от аэропорта Борисполь до Крещатика: "Приветствуем участников "Евровидения", – написала Захарова в Фейсбуке. – Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински».

Не тот контекст: слова о защите права украинцев на язык

Политолог Алексея Куринный говорит, что слова Олега Скрипки, которые создали в социальных сетях повод для дискуссии, вырваны из контекста: украинский музыкант, скорее всего, хотел сказать другое.

«Данные слова вырвали из контекста, с другой стороны это попытка со стороны Скрипки довести ситуацию, как я для себя определяю, до абсурда, болезненно акцентировав на некоторых аспектах, поднимая ставки в дискуссии до напряжения, и указывая на статус украинского языка.

Совсем недавно в социальных сетях обсуждали нарушения прав украиноязычных граждан, и эта ситуация осталась без внимания: вдова ветерана АТО, волонтер была унижена с применением насилия только за то, что в магазине попыталась обратиться по-украински, но для многих эта тема забылась», – говорит Алексей Куринный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Прецеденты на почве языка, отмечает украинский политолог, лишь озлобляют украиноязычную общественность, поскольку они демонстрируют реакцию и попытку «языкового возражения» со стороны российского МИДа, пророссийских сил в Украине, отдельных либералов.

«Пользователи в Интернете, которые живут в Украине, не просто указывают на нежелание знать украинский язык, но и подчеркивают, бравируют этим. Идет намеренное наращивание вражды между теми, кто знает два языка и теми, кто владеет одним. Естественно, что такая позиция пророссийских сил будет приводить к росту враждебности. Поэтому украинский сегмент Интернета неожиданно встал на защиту Олега Скрипки, перефразируя слова Карла Маркса, заявил, что язык коренного населения не учат либо оккупанты, либо гости», – говорит Алексей Куринный.

Алексей Куринный подчеркивает, что он сам, как украиноговорящий гражданин, неоднократно был жертвой языковой дискриминации.

«В Украине сложилась ситуация, похожая с ситуацией в сфере нарушения прав коренного населения Южной Африки во время апартеида. А на следующем этапе, если ничего не изменится, украинский язык ждет судьба языка коренного населения Ирландии или Беларуси, где попытки общественности вернуть права для родного языка сталкиваются с непониманием части этого общества», – утверждает Алексей Куринный.

Он считает, что в соответствии с 10 статьей Конституции граждане Украины не обязаны знать русский язык.

В Конституции о языках

Напомним, что в 10 статье Конституции Украины подчеркивается, что «государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины».

У нас продолжается русификация украинского общества, есть желание играть «в молчанку», и не обращать внимание на ситуацию с украинским языком

Вместе с тем, в ней отмечается, что «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».

Алексей Куринный считает, что в обществе идет настоящая борьба между сторонниками и противниками укрепления статуса украинского языка.

«У нас продолжается русификация украинского общества, есть желание играть «в молчанку», и не обращать внимание на ситуацию с украинским языком. Что касается русификации, то учитывая последние данные Центра Разумкова, 53% украинцев говорят на родном языке в общественных местах, а в домашней обстановке по-украински или преимущественно по-украински – 56%», – указывает Алексей Куринный.

во Франции и России абсолютно естественно и публично существуют требования – хочешь жить этих странах, учи родной язык. Аналогичная ситуация в Украине преподносится как радикальная правая позиция, чуть ли не фашизм

Он апеллирует к законам Великобритании, Франции, России, которые закрепляют статус родного языка.

«Например, во Франции и России абсолютно естественно и публично существуют требования – хочешь жить этих странах, учи родной язык. Аналогичная ситуация в Украине преподносится как радикальная правая позиция, чуть ли не фашизм. Со стороны информационного общества России существует попытка не дать возможности украиноязычной общественности обеспечить замкнутый цикл для своего языка, для того чтобы у граждан была возможность общаться по-украински и не было принуждения общаться по-русски», – подчеркивает Алексей Куринный.

Доступ к языку как маркер развития общества

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что в современном мире 86 государств придерживаются поли-лингвистического принципа в языковой политике, определяя официальный статус для нескольких языков.

В любой развитой стране каждый имеет право использовать свой родной язык. В цивилизованном мире никто не будет принуждать своих граждан знать один язык

«В этих странах есть несколько государственных языков и региональные языки. Из них подавляющее большинство (77%) закрепили для нескольких языков общегосударственный официальный статус. Значительная часть моноэтничных стран на европейском континенте применяют мультиязычную политику: 16 европейских государств.

Доля, как говорят в Украине, титульной нации, например, в Австрии, Великобритании, Испании, на Мальте, Нидерландах, Норвегии и Хорватии, составляет 80% населения, и проблем с языком в этих странах не возникает. В Украине это просто элемент политической манипуляции, языковая проблема – маркер недореформированности общества», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В России, по словам Руслана Бортника, один государственный язык – русский, но 26 языков имеют статус государственных региональных.

«В любой развитой стране каждый имеет право использовать свой родной язык. В цивилизованном мире никто не будет принуждать своих граждан знать один язык. В Украине этот процесс похож на пиар власти с привлечением поддержки радикального электората, отвлечением внимания граждан от ряда насущных проблем», – отмечает Руслан Бортник.

Руслан Бортник считает, что закон «Об основах государственной языковой политики» позволяет эффективно управлять процессами в языковой сфере Украины.

«Есть государственный язык, и целый перечень региональных языков, которые могут использоваться по желанию граждан на местах. Любые спекуляции на языковой почве в связи с действующим механизмом, властью должны пресекаться. Необходимо, чтобы на высших уровнях управления – президент, премьер-министр, парламентская коалиция заявили о желании придерживаться данных правил, и само государство должно придерживаться толерантности, но и преследовать за разжигание ненависти, в том числе и в языковой сфере вплоть до уголовного наказания», – отмечает Руслан Бортник.

Руслан Бортник считает, что отсутствие адекватной реакции со стороны государства на нетолерантные заявления, призывы к ненависти в языковой и религиозной сфере ведут к тому, что данные девизы и слова становятся элементами нездоровой пропаганды в обществе.

«С этим нужно бороться, бороться толерантно, без политической спекуляции, в рамках закона», – утверждает Руслан Бортник.

Напомним, что в статье 7 закона «Об основах государственной языковой политики» Украины восемнадцать языков отнесены к языкам регионального общения, языкам меньшинств Украины. Среди них – русский, белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский и другие региональные языки Украины.