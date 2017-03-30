ЕС не отменит санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины

КИЕВ – Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск подтвердили важность сохранения санкций Европейского Союза против России до полного восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины 30 марта.

«Лидеры обсудили последние события в Донбассе и осудили действия России, направленные на нарушение Минских договоренностей и подрыв мирного процесса.

Президенты выразили надежду на скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также введение безвизового режима для граждан Украины», – подчеркивается в сообщении по итогам переговоров украинского лидера во время рабочего визита в Республику Мальта.

Дональд Туск поддержал курс украинских реформ и высказался за дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом.

По итогам встречи на Мальте президента Петра Порошенко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель стала договоренность о проведении трехсторонних переговоров между лидерами Украины, Германии и Франции в ближайшее время.

Эти переговоры призваны активизировать Минский мирный процесс, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Состоялись очень тщательные переговоры с канцлером Германии. Мы договорились, что в начале следующей недели состоятся телефонные переговоры в трехстороннем формате с участием канцлера Ангелы Меркель, президента Франсуа Олланда, посвященные активизации процессов в Минском формате», – сообщил Петр Порошенко.

Украинская сторона расценивает Минские договоренности как безальтернативный фундамент для урегулирования ситуации в Донбассе

Вместе с тем, как сообщают украинские представители в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, в ходе переговоров 29 марта стороны продемонстрировали «решимость всех участников «минского процесса» обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

«Украинская сторона расценивает Минские договоренности как безальтернативный фундамент для урегулирования ситуации в Донбассе. […] Полное и устойчивое прекращение огня, вывод российских вооружений и воинских формирований, контроль над границей со стороны СММ ОБСЕ – только после реализации блока вопросов по безопасности возможен переход к решению политических проблем», – сообщает на своей странице в Фейсбуке Дарка Олифер, пресс-секретарь бывшего президента Леонида Кучмы – представителя украинской стороны на переговорах в Минске.

Политическая зона турбулентности и Россия

Политолог Олег Лисный считает, что ряд факторов – выборы в Германии и Франции, неопределенность в датах встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским и украинским коллегами влияют на прогресс в рамках «минского процесса» и «нормандского формата».

Запад устал не от Украины, он устал от агрессии России. Он боится ее: никто из основных мировых игроков не хочет радикального решения

«Понятно, что в такой ситуации, основные игроки говорят, что альтернативы Минским соглашениям нет, и в ближайшее время не может быть – но этот девиз звучит три года. Каждая из сторон понимает, что сейчас время выполнения заданий немного остановилось. Многие просто ждут, чем закончатся выборы во Франции и Германии. И вообще, не только выборов, но еще и результатов встреч с президентом США – Владимира Путина и Петра Порошенко.

Если Петр Порошенко проведет эту встречу первым, с нашей стороны прозвучала бы правдивая версия о том, кто не придерживается мира в Донбассе, о том, что Украине необходима поддержка в сфере безопасности – это и для нас на первом месте, а Россия и сепаратисты хотели бы выполнения политических аспектов в рамках Минска-2», – подчеркивает Олег Лисный в комментарии корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Олег Лисный отмечает, что, образно говоря, «минский процесс» в настоящий момент стоит на паузе, а для реализации альтернативных вариантов необходимо согласие всех предполагаемых участников нового формата.

«В альтернативном случае мы должны учитывать желание тех, кого хотели бы привлечь к процессу переговоров – в первую очередь Соединенных Штатов, если ли у них желание рассматривать, например, Будапештский меморандум, как новый формат. Сможем ли мы усадить за стол переговоров всех подписантов меморандума, который гарантировал Украине безопасность? Пока это только предположения, но ясно уже одно – Россия не войдет в этот процесс переговоров», – утверждает Олег Лисный.

Олег Лисный пессимистически оценивает заявления о том, что в мире устали от «украинского вопроса».

«Запад устал не от Украины, он устал от агрессии России. Он боится ее: никто из основных мировых игроков не хочет радикального решения. Они хотят оттянуть эту угрозу от себя, и у них есть надежды, что Кремль не пойдет дальше Украины. Но это может быть призрачной надеждой – под угрозой остаются страны Балтии, их жители ощущают угрозу», – считает Олег Лисный.

Эксперт говорит, что Россия уничтожила все рычаги управления международной безопасностью. Однако при этом в мире не спешат выработать эффективные альтернативные методы сдерживания агрессивного поведения Кремля, резюмирует Олег Лисный.

О проевропейском выборе Украины

Риторика и заявления украинской власти в контексте выполнения «минского процесса» на международной арене, по мнению директора Центра внешнеполитических исследований «OPAD» Сергея Пархоменко, связаны с внутриполитическими процессами.

никто не говорит о необходимости возврата Донбасса военным путем – это невозможно. Украине важно показать, что мы мирным путем будем решать проблемы, у нас все будет хорошо, мы будем бороться с коррупцией, а экономика будет расти, необходимо только придерживаться Минска-2

«Да, мы слышим одну фразу, что нужно выполнить «Минские соглашения», остановить войну, но на самом деле это кризис жанра. Когда в стране наблюдается процесс неудовлетворения проведением реформ, экономической стагнации, возникает общественное напряжение, у власти появляется необходимость озвучивать разные лозунги, которые имитируют путь для преодоления конфликта.

Вся деятельность в «минском процессе» только для разговоров и к этой риторике возвращаются, чтобы переключить внимание украинского и западного общества от более серьезных проблем», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем Сергей Пархоменко считает, что заявления украинской власти звучат в рамках проевропейского вектора развития Украины.

«И никто не говорит о необходимости возврата Донбасса военным путем – это невозможно. Украине важно показать, что мы мирным путем будем решать проблемы, у нас все будет хорошо, мы будем бороться с коррупцией, а экономика будет расти, необходимо только придерживаться Минска-2.

Европейцы прекрасно понимают, что Россия не готова выполнять свою часть в Минске-2, и поэтому они ищут большей инициативы от Украины

Однако в Европе прекрасно понимают, что Россия не выведет свои войска с Донбасса, а Украина не проведет там выборы. Поэтому мы видим одни только заявления и перманентное обострение конфликта», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

Он говорит, что если бы участники конфликта продемонстрировали бы действительную решительность выполнить Минск-2, все стороны получили бы некоторое облегчение.

«Для Украины – политически и экономически ситуация бы разгрузилась, экономика получила бы развитие, Евросоюз сконцентрировался бы на своих внутренних проблемах – проблемах миграции. Однако в Евросоюзе также прекрасно понимают, что такие действия невозможны ни для России, ни для Украины», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

Заявления европейских политиков по поводу выполнения «минского процесса» в год президентских и парламентских выборов во Франции и Германии Сергей Пархоменко называет попыткой возложить ответственность за выполнение Минска-2 на Украину.

«Европейцы прекрасно понимают, что Россия не готова выполнять свою часть в Минске-2, и поэтому они ищут большей инициативы от Украины. Образно говоря, нам дают мяч, с которым мы должны что-то сделать. В свою очередь Украина имитирует эту деятельность. Украинская власть хотела бы спокойно без непредвиденных ситуаций и проблем пережить 2017 год, чтобы в следующем начинать готовиться к президентским выборам», – говорит Сергей Пархоменко.

Вместе с тем, он сомневается, что со стороны России в будущем произойдут хоть какие-то подвижки для выполнения Минских соглашений. «Пока в России режим Путина – Минск-2 будет оставаться на тех же позициях», – утверждает Сергей Пархоменко.