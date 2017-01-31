Украина сообщает об эскалации боевых действий на востоке

Украина заявила, что не менее семи человек погибли в ходе двухдневной вспышки столкновений между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками на востоке страны.

Обе стороны обвиняют друга в эскалации насилия, которая, по словам правительства, началась в воскресенье на нескольких фронтах в восточных регионах страны, в том числе в находящемся под контролем сепаратистов Донецке и других районах, прилегающих к российской границе.

Киев утверждает, что сепаратисты спровоцировали столкновение, задействовав танки и ракетные установки «Град».

Лидеры сепаратистов в свою очередь сообщают о серьезных повреждениях гражданской инфраструктуры в Донецке.

По их словам, в нескольких окрестных населенных пунктах нарушено электро- и водоснабжение.