Украина сообщает об эскалации боевых действий на востоке

По словам властей, в результате столкновений за два дня погибли не менее семи человек
Украина заявила, что не менее семи человек погибли в ходе двухдневной вспышки столкновений между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками на востоке страны.
Обе стороны обвиняют друга в эскалации насилия, которая, по словам правительства, началась в воскресенье на нескольких фронтах в восточных регионах страны, в том числе в находящемся под контролем сепаратистов Донецке и других районах, прилегающих к российской границе.
Киев утверждает, что сепаратисты спровоцировали столкновение, задействовав танки и ракетные установки «Град».
Лидеры сепаратистов в свою очередь сообщают о серьезных повреждениях гражданской инфраструктуры в Донецке.
По их словам, в нескольких окрестных населенных пунктах нарушено электро- и водоснабжение.