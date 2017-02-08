Украина сообщила о мощном росте экономики в четвертом квартале

Украинская экономика в четвертом квартале минувшего года выросла на 4,8 процента в годовом исчислении, заявил в среду глава статистического ведомства страны со ссылкой на предварительные данные.

Эти данные свидетельствуют об опережающих ожидания темпах восстановления экономики в конце года.

Позитивная динамика обусловлена ростом как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Украина получила от Международного валютного фонда пакет помощи в размере 40 миллиардов долларов.