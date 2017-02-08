Украина сообщила о мощном росте экономики в четвертом квартале

Предварительные данные показали рост, достигший 4,8%
Украинская экономика в четвертом квартале минувшего года выросла на 4,8 процента в годовом исчислении, заявил в среду глава статистического ведомства страны со ссылкой на предварительные данные.
Эти данные свидетельствуют об опережающих ожидания темпах восстановления экономики в конце года.
Позитивная динамика обусловлена ростом как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
Украина получила от Международного валютного фонда пакет помощи в размере 40 миллиардов долларов.
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