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Украина сообщила о мощном росте экономики в четвертом квартале

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Предварительные данные показали рост, достигший 4,8%

Украинская экономика в четвертом квартале минувшего года выросла на 4,8 процента в годовом исчислении, заявил в среду глава статистического ведомства страны со ссылкой на предварительные данные.

Эти данные свидетельствуют об опережающих ожидания темпах восстановления экономики в конце года.

Позитивная динамика обусловлена ростом как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Украина получила от Международного валютного фонда пакет помощи в размере 40 миллиардов долларов.

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