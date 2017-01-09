Гибридная война в Донбассе и торговля

КИЕВ – По итогам 2016 года официальные украинские власти выдали около шестидесяти пять тысяч разрешений на оптовые поставки различной продукции на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях. В обратном направлении представители оккупированных территорий предоставили более тридцать две тысячи разрешений, сообщает 9 января на своей странице в Фейсбуке «Штаб блокады торговли с террористами».

«Проведя экспресс-анализ выданного количества разрешений на поставки из Украины на временно оккупированные территории, можно сделать выводы, что для некоторых кругов Украины стратегически важно поддерживать обороноспособность незаконных вооруженных формирований и экономическую стабильность работы предприятий на временно оккупированных территориях. Украина поставляет товары, которые непосредственно укрепляют боеспособность коллаборационистов и способствуют развитию их экономики», – отмечается в пресс-релизе «Штаба блокады торговли с террористами».

Организаторы торговой блокады называют, как минимум, тридцать различных групп товаров, которые поставляются за линию разграничения со стороны Украины, среди них: разные металлы и металлические конструкции, насосы, трубы, запчасти к автомобилям, локомотивам, станкам, «обувь и даже цветы».

«С оккупированной территории к нам идет соль, кирпич, изделия из цемента и другие различные строительные материалы, включая песок, мрамор. Поставляют к нам так же сланец, серу, графит и, конечно же, уголь», – подчеркивается в пресс-релизе.

Ватикан, быстрые ответы и гуманитарные проблемы

Как сообщает Радио Ватикана, в понедельник во время встречи с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, глава Католической церкви указал на необходимость достижения мира и преодоления гуманитарных катастроф на планете.

«В то же время оставляю пожелание, чтобы в Украине решительно направлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и прежде всего, чтобы был утвержден быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой», – сказал Папа Франциск, сообщает украинская редакция Радио Ватикана.

Всеукраинская пресса сообщает о том, что в январе 2017 года удалось достичь согласия по вопросам поставок воды на неподконтрольные территории – в Луганск и его окрестности.

В эфире телеканала «112 Украина» гендиректор компании «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай 8 января сообщил о восстановлении поставок воды для Луганска, несмотря на задолженность на уровне 123-124 миллионов гривен, и первый транш на 10,5 миллионов гривен.

Национальная экономика на фоне внешних обязательств

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что в международной и правовой сферах все участники «Минского процесса» должны способствовать налаживанию экономико-гуманитарного сотрудничества между центром и неподконтрольными территориями.

«Для этого существует Трехсторонняя контактная группа, в которой есть гуманитарная подгруппа, и подгруппа по экономическим вопросам. Блокада с точки зрения Запада абсолютно недопустима. Парламентская Ассамблея Совета Европы в своих резолюциях четко отметила, что украинская власть должна сделать все возможное, чтобы обеспечить и усиливать экономические и гуманитарные связи с неподконтрольными территориями. Необходим устойчивый диалог по вопросам выплаты пенсий, социальным обязательствам», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Антон Кучухидзе утверждает, что попытка ввести блокаду на линии соприкосновения с непризнанными ДНР и ЛНР может привести к созданию его большего влияния России на жителей неподконтрольных территорий.

«То, что проблемы возникают с контрабандой и фактами коррупции на разделительной линии в зоне проведения Антитеррористической операции, то этими вопросами должны тщательно заниматься СБУ и другие правоохранительные органы. Но этот вопрос должен быть вынесен за рамки политизации: необходимо выполнять как внутренние, так и внешние обязательства на уровне Совета Безопасности ООН и рекомендаций Совета Европы о налаживании экономических контактов с неподконтрольными территориями», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Вместе с тем, политолог считает, что 2016 год Украина завершила с ограниченными возможностями для развития экономики в нынешнем году, что в целом, негативно отобразиться на решении гуманитарного блока вопросов на территории всей республики.

«Заявление правительства о восстановлении роста экономики, в том числе и на неподконтрольной территории, не произошло. Еще в 2015 году МВФ давал свои рекомендации, при выполнении которых в 2016 году можно было ожидать два процента роста ВВП. Но как мы знаем, все условия МВФ не были выполнены, и мы не смогли обеспечить прогресс и значительный рост экономики. Уменьшение капиталовложений из-за рубежа за последние три года достигло уровня 11 миллиардов», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Эксперт считает, что официальная украинская власть не продемонстрировала стратегию выхода из экономического кризиса на текущий, 2017 год.

О «недоэкспорте» и экономической необходимости

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что с оккупированными территориями не должна вестись экономическая и торговая деятельность.

«Если это оккупированные территории, то не должно быть никаких торговых или экономических связей. Однако нынешняя власть сама себе противоречит и ведет операции с углем – основным энергетическим ресурсом Донбасса», – отмечает Дмитрий Воронков в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Воронков считает, что в 2016 году украинские бизнесмены окончательно пришли к пониманию того, какими должны быть экономические отношения с оккупированной частью Донбасса.

«Если в 2014 году крупные предприниматели выжидали в надежде, что конфликт разрешиться и территории будут возращены или будет понятно, как и с кем работать, то в 2016 году стало понятно, что эта «гибридная война» затянется надолго и бизнесу невыгодного терять капиталы, необходимо искать возможности легальной работы с оккупированными территориями. Власть не готова официально признавать или препятствовать этому, и она прекрасно знает объемы операций, сотрудничества особенно в торговой сфере», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Ветераны АТО, которые проводят блокаду оккупированных территорий, по мнению Дмитрия Воронкова, раскрывают отлаженные схемы в торговле алкоголем, лекарствами, сигаретами, ювелирной продукцией.

«Вся блокада Донбасса, возможно, могла бы прекратить экономические отношения и не помогать восстанавливаться экономике Донбасса на оккупированных территориях, если бы она происходила на самом деле. По факту, сегодня никакой блокады нет – есть горка активистов, которая не способна масштабно противостоять и повлиять на ситуацию», – говорит Дмитрий Воронков.

Дмитрий Воронков считает, что экономические отношения между оккупированными и не оккупированными территориями иногда отображают необходимость «покрытия потерь промышленного и экономического потенциала» Украины и сепаратистов за счет теневых сделок.

«Существует «недоэкспорт», который позволяет оккупированным территориям проводить экономические операции с Россией, от которых Украина не получает никакой прибыли, а также у сепаратистов есть необходимость экспортировать товар через территорию Украины в Евросоюз», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Эксперт говорит, что по существующим данным, можно говорить об укреплении экономики оккупированных территорий в 2016 году.