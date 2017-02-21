Петр Порошенко: признание Россией документов фейковых республик – тревожное явление

КИЕВ – Украина призывает мировое сообщество к усилению санкций в связи с признанием Россией документов, выданных поддерживаемыми ею сепаратистов из так называемых республик – «ДНР» и «ЛНР». Об этом в Киеве 21 февраля заявил президент Петр Порошенко во время встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик

«Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения «Минских соглашений». Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик. С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказа от «минского процесса», поскольку эти шаги несовместимы с выполнением Минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление, и оно требует решительных действий до усиления санкций», – сообщает пресс-служба лидера Украины слова президента Петра Порошенко.

Президент Петр Порошенко ознакомил комиссара Христоса Стилианидеса (Christos Stylianides) с фактами ухудшения ситуации в Донбассе и в процессе имплементации «Минских соглашений».

«Сегодня утром ко мне поступило сообщение от наших пограничников, которые сообщили, что в шестидесятом так называемом гуманитарном конвое из Российской Федерации, была найдена военная техника. Думаю, что это очень четко отражает содержание этих так называемых гуманитарных миссий», – сказал президент Петр Порошенко.

Он обратил внимание европейской делегации на продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, ситуацию с обстрелами населенных пунктов, умышленное разрушение инфраструктуры городов и продолжающиеся поставки из России оружия через неконтролируемые участки границы, сообщает пресс-служба президента Украины.

Именно руководствуясь гуманитарными соображениями, было принято известное решение по фактически выданным документам

Еврокомиссар Стилианидес заверил украинскую сторону, что Европейский Союз продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Россией «Минских договоренностей», которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Кремль, ДНР и «некорректный вопрос»

Вместе с тем, Москва считает некорректным вопрос о возможных перспективах признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса, эвентуальные рассуждения на эту тему неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом 21 февраля сообщают РИА «Новости».

Россия пыталась помешать изменениям, которых требовал [на Майдане] украинский народ. Россия оккупировала Крым и попыталась аннексировать часть территории Украины. Эти действия Соединенные Штаты не признают

«Вопрос некорректный, потому что в данной ситуации какие-то эвентуальные рассуждения абсолютно неуместны и неприменимы. Пока ситуация де-факто заключается в том, что две непризнанные республики ДНР и ЛНР являются территориями, которые действительно не признаны РФ, они не признаны Украиной, но они находятся в жесточайшей блокаде со стороны Украины. Они отключены от социального обеспечения, от банковского обеспечения, что, безусловно, делает жизнь населения этих регионов абсолютно невыносимой. Именно руководствуясь гуманитарными соображениями, было принято известное решение по фактически выданным документам», – заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах Россия сможет признать непризнанные республики Донбасса и в каких границах.

Признание паспортов ДНР/ЛНР – вызов деэскалации конфликта

В ходе заседания Совбеза ООН по вопросам конфликтов в Европе постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли отметила, что «признание Россией и выдача паспортов и других незаконных документов сепаратистам, поддерживаемым Россией в Луганске и Донецке, – это еще один вызов усилиям по поддержанию мира на востоке Украины».

Она подчеркнула, сообщает 21 февраля Украинское национальное информационное агентство, что США продолжают стоять вместе с народом Украины.

«Россия пыталась помешать изменениям, которых требовал [на Майдане] украинский народ. Россия оккупировала Крым и попыталась аннексировать часть территории Украины. Эти действия Соединенные Штаты не признают», – заявила Никки Хейли (Nikki Haley).

Нынешняя администрация США рассматривает возможность усиления взаимодействия с Россией, однако считает неприемлемым делать это за счет удовлетворения Москвой собственных геополитических интересов и агрессии против других стран, прежде всего Украины, отметила американский дипломат.

В России все, что называется гуманным и гуманитарным полностью соответствует новоязу из романа Оруэлла, как милитаристское и антигуманное

Фейковые паспорта в стратегии России

По мнению директора Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерия Дымова, фактически признавая документы марионеточных режимов, Кремль признает свое участие в конфликте на востоке Украины.

«В России все, что называется гуманным и гуманитарным полностью соответствует новоязу из романа Оруэлла, как милитаристское и антигуманное. Все, кто комментировал эту ситуацию от официальных лиц Германии, Соединенных Штатов до ОБСЕ фактически признают под этим действием Кремля срыв «Минских договоренностей» – если де-факто ты признаешь документы, то признаешь и тех, кто их выдает», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ряд обстоятельств на международной арене, по мнению Валерия Дымова, вынуждают официальную Москву искать возможности для усиления своих переговорных позиций.

«Отставка Майкла Флинна в США, снижение рейтингов прокремлевских партий во Франции и Германии – окно возможностей сокращается и Владимир Путин пытается использовать фактор «поднятия ставок», чтобы потом обменять их в «Минском процессе», снятием санкций, обменом заложников. Фактически, Кремль выходит на переговоры, шантажируя Запад ситуацией в Украине и с тем, чтобы давить на Украину. Был период, когда Украине угрожали фейковыми выборами в ДНР-ЛНР, которые никогда и никем не будут признаны, но их результат или отмену Москва могла выгодно для себя использовать», – отмечает Валерий Дымов.

Если бы Владимир Путин в Украине имел отношение только с политиками и бизнесом, он бы выиграл и в Украине, но ему пришлось бороться с простыми гражданами, которые в критические моменты истории способны на многое

Валерий Дымов считает, что тактика «умиротворения агрессии» России, которую применяют страны Запада с момента распада Советского Союза, не является эффективным механизмом против сепаратизма в независимых республиках.

«На протяжении последних лет Владимир Путин использует одни и те же методы, с поправкой на текущую ситуацию – в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. В Грузии в августе 2008 года западный мир и ОБСЕ практически проглотили эту ситуацию. Если бы Владимир Путин в Украине имел отношение только с политиками и бизнесом, он бы выиграл и в Украине, но ему пришлось бороться с простыми гражданами, которые в критические моменты истории способны на многое», – подчеркивает Валерий Дымов.

Политолог считает, что не только российская власть, но и западные партнеры Украины прислушиваются к мнению украинского общества и к тому, как украинцы понимают ситуацию.

Документы «республик» в логике «Минских соглашений»

Политолог Алексей Якубин считает, что риторика, которая возникла в последнее время вокруг легитимизации самопровозглашенных республик, отображает желание Кремля активизировать переговоры в рамках «Минского процесса».

С другой стороны, само население, которое живет на неподконтрольной территории, может задавать вопрос, – каков наш статус? И этот указ президента России – попытка повлиять на Киев ответить на этот вопрос

«Разница двух понятий, которые отражены в «Минских соглашениях» – оккупированные территории и неподконтрольные Украине территории. Если следовать логике «Минского процесса», «Нормандского формата» – оккупированной территорией является Крым. Если мы говорим об отдельных районах Луганской и Донецкой областей, то они квалифицируются как неподконтрольные территории. Инициатива Владимира Путина направлена на то, чтобы именно в рамках «Минска-2», признать документы отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В какой-то мере с юридической точки зрения тут нет прямого противоречия логике "Минских соглашений"», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Алексей Якубин отмечает желание России «стимулировать собственную популярность» среди жителей территорий на востоке страны, неподконтрольных официальному украинскому правительству.

«С другой стороны, само население, которое живет на неподконтрольной территории, может задавать вопрос, – каков наш статус? И этот указ президента России – попытка повлиять на Киев ответить на этот вопрос. В «Минском процессе» официальная Москва является гарантом выполнения соглашений, и ее действия могут быть оценены в рамках гуманитарного кризиса в Донбассе», – отмечает Алексей Якубин.

Алексей Якубин говорит о различиях внешней политики России на Кавказе и в отношениях с Украиной.

«В отношениях с Украиной Москва демонстрирует желание действовать ассиметрично ситуации, убеждать европейских партнеров в необходимости выполнить «Минск-2». На Кавказе Россия признала субъектность Южной Осетии и Абхазии и выдавала российские паспорта всем желающим. В Донбассе этого нет. Не думаю, что Россия рассматривает сценарий признания легитимности Донбасса, поскольку это только углубит кризис международно-правовой системы и самоизолирует Москву на мировой арене», – отмечает Алексей Якубин.

Он считает, что Россия намерена всячески способствовать процессу инкорпорации неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей назад в Украину.