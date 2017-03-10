Спецдокладчик ООН предупреждает о возможной техногенной катастрофе на Донбассе

Специальный докладчик ООН по правам человека и проблеме распространения опасных веществ и токсичных отходов Баскут Тунджак обратил внимание на опасность аварии с химическим заражением на Донбассе, которая может произойти в связи с тем, что боевые действия на востоке Украины идут вблизи промышленных химических предприятий.

«Боевые действия сейчас идут в городах, вблизи промышленных центров, и заводы все чаще оказываются в зоне огня. Последствия для жителей близлежащих районов могут быть самыми серьезными», – говорит Тунджак.

24 февраля снаряд попал в здание, где хранится более 7 тысяч кг газообразного хлора. К счастью, во время этой перестрелки ни один контейнер не был поврежден. В случае прорыва оболочки одного из 900-килограмовых контейнеров будет уничтожено все живое в радиусе 200 метров и вызовет серьезные последствия для здоровья в радиусе 2,4 км.

В случае значительных повреждений хранилища все жители, находящиеся в районе 7,4 км с подветренной стороны, должны быть эвакуированы в течение 24 часов.

Большая часть промышленных мощностей Украины находится в восточных районах страны. Речь идет о тяжелой промышленности (добыча полезных ископаемых, металлургия, химическая промышленность и энергетический сектор).

Эксперты серьезно обеспокоены тем, что на этих производствах сконцентрировано большое количество токсичных веществ.

«Все стороны конфликта должны осознавать риски сложившейся ситуации, включая опасность химической катастрофы», – сказал Тунджак и подчеркнул, что для предотвращения возможной катастрофы в первую очередь необходимо прекратить боевые действия.