Украина запретила въезд в страну российской участнице «Евровидения»

В МИД РФ назвали запрет на участие Юлии Самойловой, которая передвигается в инвалидном кресле, «циничным и бесчеловечным актом»
Конкурс песни «Евровидение» стал жертвой политических распрей, после того как Украина запретила российской участнице въезд в страну.
Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе в Киеве 11-13 мая, въезд в страну, поскольку она давала концерты в Крыму после российской аннексии украинского полуострова в 2014 году.
Украинское законодательство запрещает въезд в страну лицам, которые попадают в Крым в обход фактической границы с остальной территорией Украины. Большинство россиян прибывают в Крым на пароме или самолетами.
Представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила на своей странице в Facebook, что ее ведомство запретило Самойловой въезд в страну на три года «на основе полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».
Гневная реакция со стороны Москвы не заставила себя ждать.
«Это очередной откровенно циничный и бесчеловечный акт киевской власти», – заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.
«Киев, видимо, не на шутку испугался хрупкой девушки», – заявил российский МИД, говоря о 27-летней Самойловой, которая прикована к инвалидной коляске.
Организатор «Евровидения», Европейский вещательный союз, заявил, что проведет переговоры с Украиной о допуске Самойловой. «Мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что оно противоречит как духу конкурса, так и понятию инклюзивности, которое лежит в основе его ценностей», – говорится в заявлении.
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