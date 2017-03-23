Украина запретила въезд в страну российской участнице «Евровидения»

Конкурс песни «Евровидение» стал жертвой политических распрей, после того как Украина запретила российской участнице въезд в страну.

Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе в Киеве 11-13 мая, въезд в страну, поскольку она давала концерты в Крыму после российской аннексии украинского полуострова в 2014 году.

Украинское законодательство запрещает въезд в страну лицам, которые попадают в Крым в обход фактической границы с остальной территорией Украины. Большинство россиян прибывают в Крым на пароме или самолетами.

Представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила на своей странице в Facebook, что ее ведомство запретило Самойловой въезд в страну на три года «на основе полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Гневная реакция со стороны Москвы не заставила себя ждать.

«Это очередной откровенно циничный и бесчеловечный акт киевской власти», – заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

«Киев, видимо, не на шутку испугался хрупкой девушки», – заявил российский МИД, говоря о 27-летней Самойловой, которая прикована к инвалидной коляске.

Организатор «Евровидения», Европейский вещательный союз, заявил, что проведет переговоры с Украиной о допуске Самойловой. «Мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что оно противоречит как духу конкурса, так и понятию инклюзивности, которое лежит в основе его ценностей», – говорится в заявлении.