Порошенко: армия была, есть и всегда будет одним из первых приоритетов

КИЕВ – Принятая государственная программа развития украинских Вооруженных сил на период до 2020 года будет способствовать достижению армией стандартов и критериев, необходимых для членства в НАТО. Об этом в Киеве 31 марта заявил президент Петр Порошенко.

«Ее выполнение будет способствовать достижению нашими войсками стандартов и критериев, необходимых для членства в НАТО. Именно на вас, будущих руководителей воинских коллективов всех уровней, возложена ответственная задача – воплощение запланированных изменений в жизни», – отметил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед слушателями оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Петр Порошенко подчеркнул, что именно на выпускников университета «весь украинский народ возлагает надежды как на военных руководителей, способных обеспечить дальнейшее наращивание боеспособности Вооруженных сил Украины».

Более шестисот слушателей и преподавателей выполняли и продолжают выполнять боевые задачи, защищая наше государство от российского агрессора и его наемников. Среди выпускников практически каждый является участником боевых действий

«Национальный университет обороны Украины готовит профессионалов высокого уровня для Вооруженных сил Украины. А присутствие здесь не дань традиции. Это – свидетельство, что лично для меня как президента и верховного Главнокомандующего армия была, есть и всегда будет одним из первых приоритетов», – сказал президент Петр Порошенко.

Украинский президент отметил, что война и российская военная угроза на длительную перспективу требуют все большего количества квалифицированных кадров.

«Более шестисот слушателей и преподавателей выполняли и продолжают выполнять боевые задачи, защищая наше государство от российского агрессора и его наемников. Среди выпускников практически каждый является участником боевых действий», – подчеркнул Петр Порошенко.

Об основополагающем значении Альянса

На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 31 марта госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты полны решимости обеспечить Альянс возможностью для поддержки коллективной обороны.

«Мы понимаем, что угроза в отношении одного из нас является угрозой для всех нас, и мы ответим соответственно. Мы будем поддерживать соглашения, которые мы сделали для защиты наших союзников», – отметил Рекс Тиллерсон.

Три года назад российская агрессия против Украины нарушила основы безопасности и стабильности в Европе. Мы не принимаем, и не примем попытки России изменить территориальные границы Украины

Он сказал, сообщает Интернет-сайт Госдепартамента США, что это «это не просто слова: завтра в Польше будет развернут усиленный батальон присутствия США».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, сохранятся до тех пор, пока Москва не вернет Крым под контроль Украины и не откажется от поддержки вооруженных сепаратистов на Донбассе.

«Три года назад российская агрессия против Украины нарушила основы безопасности и стабильности в Европе, – сказал глава Госдепартамента, выступая на заседании комиссии «НАТО-Украина» в Брюсселе. – Мы не принимаем, и не примем попытки России изменить территориальные границы Украины».

Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему будут «искать пути политического разрешения этого конфликта», поддерживая усилия Германии и Франции по реализации Минских соглашений.

«Альянс имеет основополагающее значение для противодействия как ненасильственной, так и порой насильственной российской агитации и агрессии со стороны России», – подчеркнул Рекс Тиллерсон.

Реформы, экономика и доверие к армии

Украинский политолог Петр Охотин считает, что Вооруженные силы должны находиться в приоритете политики государства, не только как фактор укрепления обороноспособности страны.

«Развитие армии должно быть приоритетным, ведь военная отрасль может стимулировать модернизацию научного сектора через оборонные заказы. Перспективной сферой для деятельности с экономической точки зрения может быть разработка новых образцов оружия и накопление опыта в конфликтных ситуациях на востоке. В то же время, в армии нужно больше внимания уделять человеческому капиталу – социальной защите военнослужащих», – говорит Петр Охотин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

При активной игре Украины на мировой арене украинская армия будет получать новый опыт и сотрудничество с ведущими армиями мира

По мнению Петра Охотина, украинские Вооруженные силы получили достаточный опыт участия в военных действиях и могли бы реализовать его в различных миротворческих операциях.

«Укрепление Украины, субъектность государства, также невозможны без более активного участия украинских солдат в горячих точках в других регионах. При активной игре Украины на мировой арене украинская армия будет получать новый опыт и сотрудничество с ведущими армиями мира, а официальный Киев будет получать лучшие позиции для переговоров на международной арене», – утверждает Петр Охотин.

Реформы, которые проводятся в украинской армии, по его словам, можно оценивать по-разному.

«У экспертов есть вопросы не к скорости проведения реформ, а к качеству преобразований. Сейчас можно говорить о качественном улучшении образцов военной формы и обуви, и медленном развитии процессов изменения отношения к личному составу. Оценивать рост денежного обеспечения и увеличения уровня доверия среди простых украинцев и в рядах армии к действиям высшего командования», – отмечает Петр Охотин.

Мотивация, которая не измеряется деньгами

Директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник говорит о том, что украинские политики довольно часто делают громкие заявления о приоритетах в развитии страны.

Были решены многие вопросы, которые касаются боевой подготовки, социального обеспечения, увеличены выплаты за участие в боевых действиях

«И армия, действительно – по ранжиру приоритетов, один из главных. Необходимо также отметить, что за последние три года украинские политики и правительство повернулись лицом к армии в отличие о того, что происходило раньше. Были решены многие вопросы, которые касаются боевой подготовки, социального обеспечения, увеличены выплаты за участие в боевых действиях, это все подтверждается словами президента», – рассказывает Алексей Мельник корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Алексей Мельник отмечает, какими бы ни были позиция и оценка ситуации в Донбассе, но основную нагрузку за безопасность в регионе несут именно Вооруженные силы.

«Как бы ни говорили – гибридная война или антитеррористическая операция, основная нагрузка сегодня ложится на Вооруженные силы. Они вынуждены перекрывать линию соприкосновения на сотни километров, а это огромная и тяжелая задача. В зоне АТО постоянно находятся шестьдесят тысяч военнослужащих», – подчеркивает Алексей Мельник.

Алексей Мельник считает, что в социальной сфере государство проявляет заинтересованность к проблемам военнослужащих.

«Существует социальный пакет, который можно оценивать по украинским стандартам, бесплатное обеспечение, скидки на коммунальные услуги и возможность получения жилплощади. Однако всегда нужно помнить, чем военнослужащие отличаются от наемников или сотрудников частной военной компании – у них должна быть мотивация, которая не измеряется деньгами», – подчеркивает Алексей Мельник.