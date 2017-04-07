Министерство внутренней безопасности отказалась от требования к «Твиттеру»

Социальная сеть Twitter сообщила, что власти США отказались от идеи убедить ее идентифицировать пользователей, которые ведут аккаунт, критикующий действия президента Дональда Трампа. В свою очередь, Twitter отозвал иски, которые подал в федеральный суд, требуя признать незаконным этот запрос правительства.

Согласно тексту отозванного иска, личностями пользователей, управляющими аккаунтом @ALT-USCIS, интересовались Министерство внутренней безопасности США и Управление таможенной и пограничной службы. Этот аккаунт характеризует себя, как «иммиграционное сопротивление» и, предположительно, управляется бывшими и действующими сотрудниками Управления, которое входит в состав Министерства внутренней безопасности. Это один из ряда ресурсов, созданных государственными служащими, недовольных действиями администрации Дональда Трампа.

Правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод назвала это решение федеральных властей США «большой победой свободы слова и права на несогласие».