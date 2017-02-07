Twitter примет новые меры по предотвращению оскорблений в сети

Компания Twitter заявила, что наращивает усилия по предотвращению «оскорблений и агрессии» на своей платформе.

Во вторник компания объявила о нескольких шагах в этом направлении, которые уже предпринимаются. В частности, представители Twitter сообщили, что платформа будет идентифицировать людей, имеющих предысторию оскорбительного поведения в сети, не позволять им создавать новые аккаунты.

Кроме того, компания планирует ввести функцию «безопасного поиска», позволяющую удалять из результатов поиска «твиты, содержащие потенциально небезопасную информацию, а также твиты от заблокированных и временно заблокированных пользователей». Несмотря на то, что подобные твиты существуют в сети, они не будут высвечиваться в ответ на запрос.

Кроме того, компания заявила, что будет «выявлять и уничтожать потенциально оскорбительные и не соответствующие определенному уровню ответы, обращая основное внимание на наиболее важные дискуссии».

В последнее время Twitter отстает от других социальных медиа-платформ – таких, как, к примеру, Facebook. Компания была вынуждена сократить персонал. Недавняя попытка продать Twitter не удалась.

За десять лет своего существования Twitter никогда не получал прибыли. Несмотря на изменения в формате, пользовательская база компании продолжает уменьшаться.