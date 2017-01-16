Самолет «Turkish Airlines» упал на поселок в Кыргызстане, более 30 погибших

МОСКВА – Грузовой самолет турецкой компании «Turkish Airlines», летевший по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, утром в понедельник упал в полутора-двух километрах от аэропорта столицы Кыргызстана «Манас». После падения самолета на жилые дома в поселке недалеко от аэропорта возник пожар, разрушены дома.

О причинах крушения самолета не сообщается. По сведениям киргизских медиа, в районе аэропорта «Манас» был сильный туман.

Как сообщают информационные агентства со ссылкой на министра здравоохранения Кыргызстана Талантбека Батыралиева, количество погибших в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» авиакомпании «Turkish Airlines» на жилой поселок недалеко от аэропорта «Манас», по предварительным данным, составляет 32 человека, включая 4 членов экипажа. Пострадали, по предварительной информации, 10 человек.

Аэропорт «Манас» после катастрофы был закрыт для вылета и посадки самолетов. Решение о возобновлении работы международного аэропорта Кыргызстана, по сообщению агентства «Интерфакс», может быть принято во второй половине дня по окончании первых спасательных работ на месте трагедии.

Представители правительства Кыргызстана во главе с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым. находятся на месте падения самолета. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им материальную помощь.