Белый дом охарактеризовал беседу Трампа и Эрдогана как продуктивную

Во вторник президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Белый дом охарактеризовал 45-минутную беседу как продуктивную.

Переговоры состоялись на фоне негативной реакции, вызванной временным запретом администрации Трампа на въезд в США для граждан семи стран с мусульманским большинством, на территории которых действуют террористические группировки.

Эрдоган, как правило, одним из первых выступает против исламофобии и несправедливости по отношению к мусульманам. Аналитики отмечают, однако, что в этот раз он был нехарактерно молчалив.

«Оглушающая тишина в беседе с Трампом….если бы я был большим поклонником Эрдогана, я бы сказал, что глубоко разочарован», – так комментирует ситуацию эксперт по международным отношениям в стамбульском университете «Кадир Хас» Соли Озел. «Но совершенно очевидно, что турки не хотят вызвать раздражение Трампа жесткостью, от него… ожидают реакции, и с Трампом, вы знаете, стоит ожидать взаимности – и именно этим объясняется такая тишина», – поясняет он.

Она из главных надежд Эрдогана – отказ администрации Трампа от поддержки партии сирийских курдов «Демократический союз» (PYD). Ее военизированное крыло которой – Отряды народной самообороны (YPG) – в настоящее время возглавляет борьбу за сирийскую Ракку, провозглашенную боевиками «Исламского государства» столицей их «халифата».

В прошлом месяце Пентагон предоставил военные машины коалиции, включающей YPG. Этот шаг вызвал беспокойство Анкары, обвиняющей сирийских курдов в поддержке «Рабочей партии Курдистана» (PKK), ведущей вооруженную борьбу с турецкими властями за расширение прав курдского меньшинства.