Анкара призывает Вашингтон прекратить сотрудничество с сирийскими курдами

Высокопоставленные турецкие официальные лица усиливают давление на Соединенные Штаты, добиваясь прекращения сотрудничества американских военных с сирийскими курдами в борьбе с «Исламским государством».

Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней Пентагон предоставит на рассмотрение президенту Дональду Трампу новый план уничтожения «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Союзник США по НАТО – Турция призывает Вашингтон привлечь поддерживаемые Анкарой сирийские оппозиционные группы для участия в совместной операции по вытеснению боевиков «Исламского государства» из Ракки, которая фактически является столицей экстремистской группировки.

На этой неделе можно было наблюдать своеобразный «парад заявлений» высокопоставленных представителей турецких властей, которые снова и снова публично призывали США прекратить поддержку курдов и исключить курдские Отряды народной самообороны (YPG) из военной операции по освобождению Ракки от боевиков ИГИЛ.

Вместо привлечения YPG Турция предлагает США обучить и вооружить сирийских ополченцев, которые вместе с турецкими силами участвовали в операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, когда в течение месяца Турция пыталась освободить территории к западу от Ракки и вблизи турецкой границы от ИГИЛ и YPG.

Анкара считает курдские Отряды народной самообороны террористической группировкой и ответвлением Рабочей партии Курдистана (PKK), которая в течение трех последних десятилетий ведет повстанческую деятельность в Турции.

В настоящее время сложно предсказать, будет ли администрация Трампа более успешной, чем администрация его предшественника Барака Обамы, в балансировании между разнонаправленными требованиями Анкары и сирийских курдов.

В Вашингтоне скептически оценивают способность Анкары собрать достаточные военные силы из сирийских повстанческих группировок для наступления на Ракку. Ранее повстанцы, чей основной враг – это сирийский президент Башар Асад, отклоняли попытки Вашингтона убедить их сменить приоритеты и направить усилия на уничтожение ИГИЛ.

Турецкие официальные лица в последнее время выражали уверенность в том, что их позиция будет поддержана в Вашингтоне. Они рассчитывают если не на Пентагон, то на Белый дом, который в более широком контексте стремится улучшить отношения между США и Турцией.

В свою очередь, сирийские курды также уверены, что Пентагон продолжит сотрудничество с YPG и их арабским союзником – Сирийской демократической армией (SDF). Эту уверенность укрепил тайный визит в курдский город Кобани на севере Сирии сенатора США Джона Маккейна, который возглавляет Комитет Сената по вооруженным силам.

Турция предприняла попытку убедить новую администрацию США прекратить сотрудничество с курдами 8 февраля, когда в телефонном разговоре с президентом Трампом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что и США причисляют PKK к террористическим организациям.

По сообщениям турецких официальных лиц, Эрдоган акцентировал внимание на том, что сотрудничество с террористической организацией – не лучшая идея. Он также предупредил, что продолжение сотрудничества США и сирийских курдов может привести к серьезным последствиям.