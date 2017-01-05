NBC: Турция отказалась от поддержки США в операции в Эль-Бабе

Два представителя министерства обороны США сообщили, что Россия нанесла «несколько» воздушных ударов в поддержку турецких военных, сражающихся в сирийском Эль-Бабе. При этом Турция отклонила предложение США о военной поддержке, сообщает NBC News.

Телекомпания сообщила, что турецкие военные пытаются вытеснить «Исламское государство» из Эль-Баба, где борьба приняла крайне жесткий характер, и они несут потери. По словам обоих военных чиновников, за последние недели США неоднократно предлагали помощь, но турецкая сторона постоянно отклоняла ее.

США не наносили воздушных ударов в этом районе в поддержку Турции, сообщила NBC News.

Американские военные действительно недавно провели демонстрацию силы в Эль-Бабе, но она заключалась лишь в том, что несколько самолетов пролетели над городом. Никаких ударов они не наносили, сообщила телекомпания.

В Пентагоне озадачены отказом Турции от воздушной поддержки, утверждает телекомпания. Отвечая на вопрос, наносит ли Россия удары по «Исламскому государству» в Эль-Бабе, один из чиновников сказал: «Пока да».

Эль-Баб расположен на полпути между Алеппо и Манбиджем. США обеспокоены, что после того как турецкие силы вытеснят террористов из города, они продолжат движение на северо-восток к Манбиджу, чтобы вступить в противостояние с сирийскими курдами – Отрядами народной самообороны, которые участвовали в освобождении города несколько месяцев назад, сообщает NBC News.