Турция надеется, что перемирие в Сирии наступит до Нового года

Турция нацелена на установление перемирия в Сирии до наступления Нового года и будет действовать вместе с Россией, как гарантом сделки, заявил в четверг министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В интервью вещательной компании AHaber Чавушоглу также заявил, что все иностранные вооруженные группировки, включая «Хезболлу», должны покинуть Сирию.

Комментарии министра появились через день после того, как Турция заявила, что она и Россия подготовили план прекращения огня.

«Мы стоим на пороге заключения соглашения с Россией. Если все пойдет хорошо, мы заключим это соглашение. Россия будет гарантом режима», – сказал Чавушоглу, добавив, что соглашение может вступить в силу до нового года.

«Россия и Турция являются гарантами соглашения, которое прорабатывается в Анкаре. Пока неизвестно, подпишет ли его Иран в качестве гаранта. Все иностранные бойцы должны покинуть Сирию. Члены "Хезболлы" должны вернуться в Ливан», – отметил глава турецкого МИДа.