Турция: нарушения перемирия в Сирии несут опасность для мирного процесса

ВАШИНГТОН – Турция предупредила, что нарушения перемирия в Сирии могут поставить под угрозу мирные переговоры, которые планируется провести позднее в этом месяце.

Россия и Турция, которые поддерживают противоборствующие стороны в конфликте, на прошлой неделе выступили посредниками в общенациональном прекращении огня, наращивая усилия по организации мирных переговоров в столице Казахстана Астане.

«Если мы не сможем прекратить рост насилия, астанинский процесс может быть сорван», – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью государственному информагентству Anadolu в среду.

По мнению Чавушоглу, ответственность за нарушения режима прекращения огня несут проправительственные вооруженные формирования, включая ливанскую военизированную группировку «Хезболла».

Чавушоглу также сообщил, что российская делегация на следующей неделе посетит Турцию для обсуждения общих рамок мирных переговоров.