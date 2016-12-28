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СМИ Турции: достигнуто соглашение с Россией по перемирию в Сирии

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Пресс-секретарь Кремля отказался прокомментировать эти сообщения, сославшись на недостаток информации

По сообщениям турецких СМИ, Анкара и Москва подготовили соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии. Представители РФ не стали комментировать эту информацию; повстанческие группировки Сирии утверждают, что подобного официального соглашения не существует.

«Есть два готовых документа, в которых идет речь о решении по Сирии, – заявил, согласно поступившим сообщениям, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях одного официального мероприятия, состоявшегося в среду в Анкаре. – Один из них посвящен политическому урегулированию, другой – прекращению огня. Они могут претворены в жизнь в любой момент».

Турецкое государственное информационное агентство Анадолу со ссылкой на официальный источник сообщило, что решение о прекращении огня может вступить в силу уже в 22 часа или в среду в полночь. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подтвердив, что между сторонами идет диалог по Сирии, отказался прокомментировать сообщения о прекращении огня, заявив, что не располагает достаточной информацией.

В течение последних нескольких недель Москва и Анкара вели интенсивные переговоры. Ранее в этом месяце обе стороны выступали в качестве посредников при заключении соглашения о прекращении огня и эвакуации беженцев из контролируемого мятежниками анклава в сирийском городе Алеппо. На прошлой неделе министры иностранных дел Турции, Ирана и России встретились в Москве для переговоров по Сирии. По данным МИДа Турции, Чавушоглу дважды на этой неделе говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Россия и Турция поддерживают противоположные стороны в сирийском конфликте, однако аналитики говорят, что они признают важную роль друг друга в разрешении конфликта. Эти усилия существенны, но их действенность продемонстрируют лишь результаты, – подчеркивает политический обозреватель сайта Al Monitor Семих Идиз. – На примере эвакуации Алеппо мы видели, что некоторые результаты есть. Если прекращение огня сработает, то это станет очень важным шагом для Сирии».

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