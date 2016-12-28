СМИ: Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии

Сообщается, что план предусматривает объявление перемирия уже с полуночи четверга, но официальная Анкара не комментирует эти сообщения
Турция и Россия согласовали предложение о всеобъемлющем перемирии в Сирии, которое они хотят ввести в действие до полуночи 28 декабря.
Об этом сообщило в среду турецкое государственное информагентство Anadolu.
Ссылаясь на собственные источники, информагентство сообщило, что Москва и Анкара выработали соглашение о распространении действия перемирия, установленного в Алеппо ранее в этом месяце, на более широкую территорию. Данный план будет представлен участникам конфликта.
Представитель турецкого МИДа отказался комментировать сообщение информагентства.
На прошлой неделе Россия, Иран и Турция выразили готовность быть посредниками в заключении мирного соглашения и по итогам переговоров в Москве приняли декларацию, устанавливающую принципы, на которых должно основываться любое соглашение.