СМИ: Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии

Турция и Россия согласовали предложение о всеобъемлющем перемирии в Сирии, которое они хотят ввести в действие до полуночи 28 декабря.

Об этом сообщило в среду турецкое государственное информагентство Anadolu.

Ссылаясь на собственные источники, информагентство сообщило, что Москва и Анкара выработали соглашение о распространении действия перемирия, установленного в Алеппо ранее в этом месяце, на более широкую территорию. Данный план будет представлен участникам конфликта.

Представитель турецкого МИДа отказался комментировать сообщение информагентства.

На прошлой неделе Россия, Иран и Турция выразили готовность быть посредниками в заключении мирного соглашения и по итогам переговоров в Москве приняли декларацию, устанавливающую принципы, на которых должно основываться любое соглашение.