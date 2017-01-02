«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Группировка «Исламское Государство» в понедельник взяла на себя ответственность за новогоднее нападение на ночной клуб в Стамбуле. В заявлении группировки говорится, что по людям в ночном клубе стрелял «солдат халифата».

Власти Турции разыскивают вооруженного человека, убившего 39 человек на новогодней вечеринке в ночном клубе в Стамбуле.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил журналистам вечером в воскресенье, что у властей «нет ясности» по поводу личности подозреваемого.

«Некоторые детали проясняются, но власти работают над конкретным результатом», – сказал он.

Атака началась с того, что вооруженный мужчина убил полицейского и гражданского у здания клуба, после чего проник внутрь. В тот момент в клубе находилось около 600 человек. Некоторые из них, пытаясь спастись, выпрыгнули в пролив Босфор.

Власти говорят, что стрелявший смешался с людьми, покидавшими клуб. В дополнение к тем, кто погиб, около 70 человек получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье выпустил заявление, в котором назвал инцидент «чудовищным нападением».

«Турция сплотится и не поддастся на грязные игры террористов», – подчеркнул Эрдоган.

Лидеры стран мира осудили атаку.

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявил, что он осуждает «подлый теракт» и надеется, что его организаторы и исполнители понесут ответственность в самое ближайшее время.

Президент России Владимир Путин в письме Эрдогану пообещал помогать Турции в борьбе с терроризмом.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника», – говорится в письме Путина, опубликованном на сайте Кремля.

В заявлении Госдепартамента заместитель пресс-секретаря Марк Тонер отметил: «Эти атаки лишь укрепляют нашу решимость работать с правительством Турции в борьбе со злом терроризма».

Около 25 из 39 погибших были иностранцами, включая граждан Иордании, Ливана, Израиля, Саудовской Аравии, Ирака и Канады.

Премьер министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна скорбит вместе с другими государствами, потерявшими своих граждан.

«Мы оплакиваем бессмысленную потерю канадского гражданина и твердо намерены продолжать работу с нашими союзниками и партнерами в борьбе с терроризмом с целью привлечения виновных к ответственности», – сказал он.

Рассказывают очевидцы

Ночной клуб Reina расположен в престижном стамбульском районе Ортакёй и пользуется популярностью среди знаменитостей и иностранцев.

Азиз Озджан, чей брат Сулейман работает в баре клуба, сообщил Турецкой службе «Голоса Америки», что находился в другом месте, когда услышал о нападении.

«Мой отец и мать – пожилые люди, они не могут приехать сюда, поэтому приехал я. Но я не знаю, что делать. Мы не получили никакой информации. Я не знаю, жив он или нет. Мы просто ждем», – сказал Озджан.

«Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы, и люди побежали. Вскоре ворвалась полиция, – написал в Твиттере турецкий футболист Сефа Бойдаш. – Моя подруга была в туфлях на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес ее на спине».

После нескольких терактов в Турции, произошедших в последние месяцы, в крупных городах страны были усилены меры безопасности.

В результате двух взрывов у футбольного стадиона в Стамбуле погибли 38 человек, более 150 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя курдская военизированная группировка.

В конце июня «Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, которая унесла жизни более 40 человек.