Дональд Трамп и Си Цзиньпин достигли прогресса на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что на переговорах с лидером Китай Си Цзиньпином был достигнут «существенный прогресс».

Трамп сказал, что Си Цзиньпин проявил «реальную заинтересованность» в обсуждении проблем, накопившихся в отношениях между двумя государствами, и что стороны продолжат добиваться успехов на переговорах.

Президент США также отметил, что его и китайского лидера связывают «потрясающие» отношения, и что они намерены неоднократно встречаться в будущем.

В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил администрацию США за теплый прием и отметил, что в результате переговоров, стороны лучше поняли друг друга.

Это была первая встреча Дональда Трампа и Си Цизньпина.